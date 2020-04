70.000 Bans in CoD Warzone: »Wir haben null Toleranz für Cheater«

Das wohl größte Problem von Call of Duty: Warzone sind derzeit die vielen Cheater. Nicht nur Spieler und bekannte Streamer sehen das so, auch Infinity Ward verschreibt sich mit einer »Null-Toleranz«-Politik ganz dem Kampf gegen die Hacker. Laut einem Tweet wurden seit dem Release des Battle Royale mehr als 70.000 Bans ausgesprochen:

We've now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We're continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We'll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters.