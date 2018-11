Die Gerüchteküche brodelt wieder. Ein angeblicher Leaker will Informationen zu einem Addon für Civilization 6 namens Vesuvius haben. Um seine Behauptung zu untermauern, postet er einige abfotografierte Screenshots. Wie bei allen Leaks, solltet ihr die Informationen mit Vorsicht genießen. Gerade abfotografierte Screenshots lassen sich sehr einfach fälschen.

Wasser und Naturkatastrophen

Insgesamt drei Bilder postete ein anonymer Nutzer auf dem Imageboard 4chan. Die ersten beiden zeigen einen Anführer in einer T-Pose. Seiner Kleidung zufolge könnte er polynesisch sein. Einen entsprechenden Charakter gab es bereits in Civilization 5. Auf dem letzten könnt ihr einige im Wasser gebaute Gebäude wie Windräder, eine Ölplattform und eine Art Forschungszentrum sehen.

Der Farbe des Wassers nach zu urteilen, stehen die im Wasser gebauten Komplexe im Ozean und nicht etwa in einer Küstenregion. All das deutet darauf hin, dass sich das potentielle Addon stärker auf den Ozean und damit einhergehend wohl auch auf die Schifffahrt konzentrieren wird.

Zudem könnte der Name selbst einiges über die Inhalte verraten. Vesuvius ist der Name des berühmten Vulkans, der in der Antike die römische Stadt Pompeji auslöschte. Dementsprechend könnte es mit der Erweiterung auch Naturkatastrophen geben. Die gab es bereits in Civilization 4. Da der Entwickler sie aber nicht als sinnvoll empfand, verschwanden sie wieder. Mit dem Addon könnte man diese Entscheidung wieder rückgängig machen.

Wir spekulieren mal drauf los, wie das aussehen könnten: Siedlungen in der Nähe von Vulkanen könnten einen Bonus auf bestimmte Produktionen bekommen. Wenn ihr dort baut, geht ihr aber das Risiko ein, jederzeit die komplette Stadt verlieren zu können. Gerade im frühen Spiel ein großer Rückschlag. Wenn mehr Zeit vergeht, könnte eure alte Ruine aber Aufsehen erregen und Touristen anziehen.

Den Informationen zufolge soll das Addon am 14. Februar 2019 erscheinen. Also bereits in ungefähr vier Monaten. Sollten sich die Leaks bewahrheiten, dürfte dementsprechend schon sehr bald eine offizielle Ankündigung folgen.

