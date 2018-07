Civilization 6 - Patch entfernt Tracking-Software Red Shell

Red Shell sorgte in letzter Zeit für massive Kritik bei den Spielern: Die Tracking-Software sammelt zu Marketingzwecken Daten, ohne dass man darüber in Kenntnis gesetzt wird. Betroffen waren Spiele wie Civilization 6, The Elder Scrolls Online oder einige Total-War-Teile. Jetzt haben die Entwickler hinter Civilization 6 gehandelt und die Software per Patch entfernt.

Alles wichtige zu Red Shell und wie ihr euch schützen könnt, lest ihr in unserem Artikel zum Thema. Bei Civilization 6 hat das Update auf die Version 1.0.0.262 die Software jetzt entfernt, es wird automatisch über Steam heruntergeladen und installiert. Zudem fügte der Patch Cross-Plattform-Multiplayer für PC und Mac hinzu.

Es hagelt Negativ-Reviews

Der Schritt kommt nicht überraschend: Aus Empörung über die Software hagelte es in letzter Zeit negative Reviews für Civilization 6 auf Steam, was sich in einer größtenteils negativen Bewertung widerspiegelt.

Viele Spieler kritisieren den heimlichen Eingriff der Software und die fehlende Möglichkeit, sie zu deaktivieren. Zudem sei nicht ersichtlich, welche Daten nun genau wofür verwendet werden würden.

Software-Entwickler Innervate verteidigt Red Shell wiederum damit, dass keine direkten personenbezogenen Daten (Name, E-Mail, Adresse,...) gesammelt werden. Man würde lediglich auswerten, ob der Spieler Werbung für den gekauften Titel gesehen habe, indem man Spieler und Werbung eine ID zuordne und über den Browser überprüfe, ob die Werbung zu einem Kauf geführt habe. Dafür werden aber Daten wie Steam-Nickname, Account-ID oder IP-Adresse verwendet.