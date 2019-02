Die Proteste der Community haben tatsächlich Treyarch und Activision zum Einlenken bewegt: Nach dem Shitstorm um die Einführung neuer Lootboxen und der Reduzierung von erspielbarem Loot mit der Operation Grand Heist für Call of Duty: Black Ops 4, haben die Entwickler das alte Lootsystem zurückgebracht.

Das gilt vorerst nur für die PS4-Version, PC- und Xbox-Spieler haben erst ab dieser Woche Zugriff auf Operation Grand Heist. Die Änderungen sollen für PC und Xbox direkt zum Start umgesetzt werden, PS4-Spieler kriegen hingegen rückwirkend Belohnungen für ihre bisherige Spielzeit nach Start der neuesten Operation.

Das steckt hinter dem Shitstorm: Warum PS4-Spieler protestierten

Zusätzliche Reserve ab Stufe 100

Was wurde nun verändert? Zurück sind zufällige Items nach Erreichen von Stufe 100 der Operation. Für jedes weitere Level-Up gibt es nun wieder - wie in Operation Absolute Zero - ein zufälliges Item aus dem Arsenal von Black Ops 4.

Das neue System wurde hingegen nicht entfernt, ihr erhaltet auch für reine Spielzeit weiterhin ab und zu ein zufälliges Item. Die benötigte Spielzeit wurde allerdings halbiert und liegt jetzt noch etwas über einer Stunde pro Item.

Und auch die neu eingeführten Echtgeld-Lootboxen bleiben. Mit den Änderungen gibt es nun sogar mehr Loot, als in der vorherigen Operation: Wie vorher kriegt ihr für jede Operationsstufe (auch nach Stufe 100) Waffen und kosmetische Items wie Waffenskins, die neuen Erfahrungsbooster und die Zufalls-Items für Spielzeit kommen aber noch obendrauf.

Operation Grand Heist in dieser Woche

Zufällig startet auch gleich heute Abend am 26. Februar die Operation Grand Heist für PC und Xbox One. Wie immer haben PlayStation-Besitzer wegen eines Deals zwischen Sony und Activision sieben Tage früheren Zugriff auf neue Inhalte wie eben die frische Operation. Die neue Operation wird am PC auch dringend benötigt, denn aktuell herrscht Spielermangel, dem die Entwickler mit einem Zusammenstreichen von Spielmodi begegnen mussten.

Die mittlerweile dritte Content Season liefert neue Waffen, kosmetische Items, Inhalte für Blackout und Zombies, die Spezialistin Outrider und viele weitere Inhalte, auch für Season-Pass-Besitzer. Nicht alles wird sofort per Riesen-Update auf die Spieler entladen, stattdessen werden im Laufe der kommenden Woche Stück für Stück neue Inhalte veröffentlicht. Wann was kommt, erklären wir in unserer Übersicht zu Operation Grand Heist, die wir unten verlinkt haben.

Alles zu Operation Grand Heist: Neue Waffen, neue Spezialistin, neue Items