CoD Black Ops 4

Black Ops 4 kommt zwar ohne Kampagne, auf den Zombie-Modus will man bei Treyarch aber nicht verzichten. Der neue Teil erhält gleich drei Zombie-Modi, von denen uns einer auf die beliebte Map »Mob of the Dead« zurückbringt.

In »Blood of the Dead« geht es erneut nach Alcatraz, wo die Spieler wieder in die Rolle von Edward Richtofen, »Tank« Dempsey, Takeo Masaki und Nikolai Belinski schlüpfen können und gemeinsam ein geheimes Labor unter dem Gefängnis erkunden können. Wir haben für euch alle Zombie-Szenarien in Black Ops 4 zusammengefasst. Neben Blood of the Dead wird es noch einen Modus im alten Rom und einen auf der Titanic geben.

Collector's Edition im Zombie-Look

Wie sehr die Zombies im Mittelpunkt stehen, wird auch bei der Limited Edition deutlich. Die sogenannte Mystery Box Edition kostet 199,99 Dollar und enthält unter anderem einen Zombie-Comic, ein 1.000-Teile-Zombiepuzzle und eine Box im Look der Untoten.

Vom Multiplayer kann man sich bereits in der kommenden Open Beta Anfang August ein Bild machen, für die Zombies muss man sich wohl noch ein bisschen gedulden. Einen ersten Trailer findet ihr aber bereits unter der News.