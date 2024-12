CoD Black Ops 6 bekommt mit Season 1 Reloaded jede Menge neue Inhalte - und eine der besten Maps kehrt zurück

Ho ho ho, der Weihnachtsmann liefert euch in Black Ops 6 jede Menge Schneeballschlachten und neue Skin Bundles, bei denen ihr 20 Euro für ein bekifftes Chamäleon ausgeben könnt.

Der Winter kriecht dieses Jahr etwas früher als sonst hervor – umso passender, dass es bald in Call of Duty: Black Ops 6 jede Menge Schneeballschlachten gibt. Season 1 Reloaded steht vor der Tür, also das große Midseason-Event, das in der laufenden Saison nochmal jede Menge neue Inhalte liefert, um neue Waffen freizuschalten.

Weil die Neuerungen diesmal recht üppig ausfallen, fassen wir euch hier alles Wichtige sehr handlich zusammen. Cool, oder?

Wann beginnt Season 1 Reloaded?

Die weihnachtlichen Feierlichkeiten starten bereits ab 5. Dezember 2024, sehr wahrscheinlich beginnt der Spaß gegen 19 Uhr deutscher Zeit. Im Vorfeld könnt ihr mit einem dicken Update rechnen, wärmt also schon mal eure Leitungen vor.

Welche neuen Waffen gibt's?

Die neue Season bringt vier neue Waffen, drei davon für alle Modi:

Maelstrom Shotgun : Eine neue automatische Schrotflinte mit hohem Rückstoß, hoher Feuerrate und hoher Streuung wird jede kleine Map zur Hölle machen.

: Eine neue automatische Schrotflinte mit hohem Rückstoß, hoher Feuerrate und hoher Streuung wird jede kleine Map zur Hölle machen. AMR Mod 4 Sniper : Falls euch die bisherigen Scharfschützengewehre zu wenig Bumms haben, dann folgt bald Abhilfe. Die AMR killt mit einem Schuss auf sämtliche Körperteile mit Ausnahme der Füße und Schienbeine.

: Falls euch die bisherigen Scharfschützengewehre zu wenig Bumms haben, dann folgt bald Abhilfe. Die AMR killt mit einem Schuss auf sämtliche Körperteile mit Ausnahme der Füße und Schienbeine. Der Cleaver : Die Küchen-Connaisseure unter euch können mit dieser neuen Nahkampfwaffe schon auf mittlere Distanz Gegner filetieren.

: Die Küchen-Connaisseure unter euch können mit dieser neuen Nahkampfwaffe schon auf mittlere Distanz Gegner filetieren. Legendäre Schwerter: Exklusiv für den Zombie-Modus gibt's mit Caliburn, Durendal, Balmung und Solais vier legendäre Schwerter als neue Wunderwaffen.

Welche neuen Maps erwarten euch?

An der Map-Front tut sich ebenfalls einiges: Ganze vier neue Karten erwarten euch, darunter eine der coolsten Maps aus Black Ops 4 von vor ein paar Jahren.

Hacienda erinnert vom Layout ein wenig an Vault, allerdings mit deutlich stärkerem Fokus auf die Innenbereiche der großen Villa, in der ihr euch auf zwei Stockwerken auf die Mütze gebt.

erinnert vom Layout ein wenig an Vault, allerdings mit deutlich stärkerem Fokus auf die Innenbereiche der großen Villa, in der ihr euch auf zwei Stockwerken auf die Mütze gebt. Racket ist die neue kleine Strike Map für 2v2 oder 6v6 und erinnert stark an den Tresor aus der Kampagne von Black Ops 6.

ist die neue kleine Strike Map für 2v2 oder 6v6 und erinnert stark an den Tresor aus der Kampagne von Black Ops 6. Nuketown gibt's in einer weihnachtlichen Variante.

gibt's in einer weihnachtlichen Variante. Citadelle de Morts heißt die neue Zombie-Karte. Euch erwartet eine gigantische Burg mit eigener Storyline, die ihr erstmal selbst abschließen müsst, bevor der Directed Mode in ein paar Wochen nachgeliefert wird.

Weitere wichtige Neuerungen in Season 1 Reloaded

Und hier noch die wichtigsten übrigen Neuerungen:

Der Ranked Modus startet jetzt auch in Warzone . Um daran teilzunehmen, müsst ihr es im regulären Warzone in 30 Matches einmal unter die Top 15 geschafft haben. Alternativ einmal unter die Top 6 in Resurgence.

. Um daran teilzunehmen, müsst ihr es im regulären Warzone in 30 Matches einmal unter die Top 15 geschafft haben. Alternativ einmal unter die Top 6 in Resurgence. Passend dazu gibt's auch jede Menge neue kosmetische Belohnungen für Warzone Ranked .

. Zwischen dem 5. Dezember und 3. Januar finden alle möglichen saisonalen Weihnachtsevents statt, darunter Schneeballschlachten und andere Gimmicks, an denen ihr teilnehmen solltet, um die neuen Knarren freizuschalten. Noch konkreter: GobbleGum Mania (Zombies, 5. bis 19. Dezember) Merry Mayhem (MP, Zombies, Warzone, 5. bis 19. Dezember) Archie's Festival Frenzy (MP, Zombies, Warzone, 19. Dezember bis 3. Januar)

statt, darunter Schneeballschlachten und andere Gimmicks, an denen ihr teilnehmen solltet, um die neuen Knarren freizuschalten. Noch konkreter:

Im Zombie-Modus gibt's neue Gadgets , darunter Lichtmunition sowie eine neue Vulture Aid Cola, die die Beuterate erhöht.

, darunter Lichtmunition sowie eine neue Vulture Aid Cola, die die Beuterate erhöht. Um eure Augen zu quälen, erscheinen außerdem neue Skins, beispielsweise das Brightmare-Einhorn-Bundle, außerdem ein bekifftes Chamäleon und im Januar dann eine Kollaboration mit Squid Game.

Das Midseason Event beginnt wie bereits erwähnt schon am 5. Dezember 2024, allerdings dürften die meisten von euch ohnehin noch mit dem regulären Battle Pass beschäftigt sein. Die Season läuft noch rund 55 Tage, Anfang Februar dürften also die ersten Infos zu Season 2 von Call of Duty: Black Ops 6 eintrudeln.