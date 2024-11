CoD Black Ops 6 bekommt riesiges Update und die Patch Notes klingen wie ein Geschenk des Himmels

Der neue Patch zum Start von Season 1 geht die größten Probleme von Black Ops 6 an.

Season 1 von Call of Duty: Black Ops 6 steht in den Startlöchern – und da lassen es sich die Entwickler natürlich nicht nehmen, parallel dazu einen dicken Patch anzukündigen. Und Dick ist das richtige Stichwort, denn das Season-Update hat die gigantische Aufgabe, sämtliche Neuerungen von Black Ops 6 in Warzone zu transferieren, darunter das neue Movement sowie die neuen Waffen und Operatoren.

Aber die Patch Notes zeigen auch: Der Patch erhört unser Wehklagen im regulären Multiplayer-Modus von Black Ops 6, denn Treyarch adressiert nahezu alle großen Baustellen, die uns beim Spielen aktuell massiv auf den Senkel gehen.

Für die generellen Neuerungen von Season 1 schaut bitte in unsere Übersicht zum Start von Season 1 in Black Ops 6. Hier geht's ganz konkret um den Patch und dessen Verbesserungen.

Schauen wir's sie mal an.

Wann erscheint der neue Patch?

Das große Update greift zeitgleich ab Beginn von Season 1, also ab 14. November 2014 um 18 Uhr deutscher Zeit. Falls ihr den Preload noch nicht angeworfen habt, dürfte euch ein dicker Download erwarten.

3:21 CoD Warzone enthüllt die neue Map Area 99

Die wichtigsten Neuerungen im normalen Multiplayer von Black Ops 6

Die kompletten Patch Notes findet ihr im offiziellen Blog zu Call of Duty, aber hier die wichtigsten Neuerungen im regulären Multiplayer von Black Ops 6:

Neue Multiplayer-Karten : Hideout, Heirloom und Extraction.

: Hideout, Heirloom und Extraction. Neue Waffen : die Assault Rifle Krig C und die SMG Saug

: die Assault Rifle Krig C und die SMG Saug Neuer Perk : Mit Shadow lösen feindliche Minen und Fallen nicht mehr bei euch aus.

: Mit Shadow lösen feindliche Minen und Fallen nicht mehr bei euch aus. Neuer Modus : In Ransack müsst ihr Goldbarren aus Truhen einsacken und in Sicherheit bringen, bevor die Gegner euch die Beute klauen.

: In Ransack müsst ihr Goldbarren aus Truhen einsacken und in Sicherheit bringen, bevor die Gegner euch die Beute klauen. Neuer Scorestreak : Die mächtige Hand Cannon aus Black Ops 4 kehrt zurück und lässt euch für kurze Zeit härter reinwutzen als Dirty Harry.

: Die mächtige Hand Cannon aus Black Ops 4 kehrt zurück und lässt euch für kurze Zeit härter reinwutzen als Dirty Harry. Die Spawns auf sämtlichen Maps wurden überarbeitet, damit sie nicht länger eine Katastrophe sind. Ein Segen.

auf sämtlichen Maps wurden überarbeitet, damit sie nicht länger eine Katastrophe sind. Ein Segen. Das Schnellfeuer der AEK-973 wird generft, damit ihr damit nicht länger rasiert wie ein Gott.

Die wichtigsten Änderungen im Zombie-Modus

Auch der Zombie-Modus bekommt ein wichtiges Update:

Neuer Directed Mode: Ihr müsst nicht länger Google benutzen, um rauszufinden, was ihr auf den Zombie-Maps eigentlich konkret tun müsst, um die Story abzuschließen.

Gerade die gefixten Spawns adressieren das größte Problem des gegenwärtigen Multiplayers von Black Ops 6. Die Waffenbalance funktioniert zwar besser als beispielsweise noch in MW2, aber die AEK-973 braucht tatsächlich dringend einen Nerf – auch hier packt der Patch an. Bleibt natürlich noch die Frage offen, wie gut der Launch von Warzone klappt, denn hier erwarten uns die größten Änderungen. Wir halten euch auf dem Laufenden.