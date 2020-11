CoD Cold War: Koop-Modus bekommt zum Release Zombie-Easter-Eggs

Call of Duty Black Ops: Cold War wird bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Spiels die Easter-Egg-Jagd bieten und auch entsprechende Nebenquests besitzen. Auf Twitter gab der Entwickler die genaue Startzeit der Schnitzeljagd bekannt:

Wann geht es los?

Die Quest zu der Jagd nach den Ostereiern sowie die dazugehörigen Nebenaufgaben werden weltweit zur selben Zeit freigeschaltet. Es soll am 13. November um 17:30 Uhr deutscher Zeit losgehen.

Der Release des Spiels ist hingegen eher. Das wird voraussichtlich bereits früh am Morgen des selben Tages um 6 Uhr freigeschaltet. Alles was ihr zum Release wissen müsst und wann unser Test kommt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

1 1 Mehr zum Thema CoD Cold War: Wann ihr spielen könnt und wann unser Test kommt

Was genau ist die Zombie-Quest?

Der Zombie-Modus von Call of Duty hatte stets einige Überraschungen zu bieten. Doch um die zu entdecken, müssen die Spieler zusammenarbeiten.

Keine leichte Aufgabe, während euch Zombies von allen Seiten angreifen. Bisher lässt sich aber noch nicht mit Sicherheit sagen, was genau ihr in Cold War für Easter Eggs finden könnt.

Das gab vor Cold War: In den Vorgängern der Reihe konntet ihr beispielsweise versteckte Songs hören oder geheime Nachrichten freischalten. Einige wirken sich auch auf das Gameplay aus und geben euch besondere Waffen oder Perks.

Was ihr sonst noch zum kooperativen Zombie-Modus des Shooters wissen müsst, haben wir für euch in einem separaten Artikel zusammengefasst, in dem ihr alle bisher veröffentlichten Informationen findet:

24 1 Mehr zum Thema CoD Cold War enthüllt Zombies: Alle Infos zum Koop-Modus

Das bietet der Multiplayer-Modus noch

Die Mehrspielerkomponente von Black Ops Cold War wird sich nicht auf den Zombie-Modus beschränken. Erneut gibt es wieder die klassischen PvP-Gefechte und auch Warzone wird in Zukunft in den neuen Teil integriert werden.

Wir haben bereits jetzt eine Auflistung sämtlicher bestätigter Waffen und Perks für den Mehrspielermodus erstellt, damit ihr die Ausrüstung kennt, mit der ihr euch bald ins Gefecht wagen werdet.