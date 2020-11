Noch 2020 werden sich erstmals in der Sereingeschichte drei Call-of-Duty-Titel ein Rangsystem teilen: Warzone, Modern Warfare und das neueste Black Ops Cold War. Das bedeutet konkret: Wer in einem Spiel Fortschritte macht, kommt parallel dazu auch in den beiden anderen voran.

Im folgenden Artikel erklären wir euch, wie das übergreifende Rangsystem von Black Ops: Cold War, Warzone und Modern Warfare funktionieren wird.

Call of Duty: Alle Infos zum neuen Rangsystem

Alles auf Anfang

Um auf die Zukunft von Call of Duty vorzubereiten, werden die Ränge eines jeden Spielers von Warzone und Modern Warfare zunächst auf Null zurückgesetzt. Das soll zum Start der ersten Cold-War-Season am 10. Dezember 2020 passieren. Mehr dazu lest ihr hier:

Eure Unlocks bleiben erhalten

Keine Sorge, auch wenn eure Ränge in Modern Warfare und Warzone zurückgesetzt werden, bleibt euer bisher erspielter Content intakt. Sämtliche kosmetischen Gegenstände, Waffen-Aufsätze, Perks und Ausrüstungen, die ihr euch bereits verdient habt, sind von dem Reset nicht betroffen.

Geteilter Fortschritt in allen drei Spielen

Nachdem die Ränge von Modern Warfare und Warzone zurückgesetzt wurden und Season 1 von Black Ops: Cold War startet, wird euer erspielter Fortschritt für alle drei Spiele synchronisiert. Verdient ihr euch also zum Beispiel im Battle Royale neue Ränge oder Battle-Pass-Stufen, profitiert ihr auch in den anderen beiden Titeln davon (und umgekehrt).

Interessant dabei: Selbst wer einfach weiterhin CoD MW von 2019 spielt und Cold War gar nicht hat, verdient sich dessen neue Waffen! Die sind zwar in MW nicht nutzbar, wohl aber in Warzone!

Neuer Zombie-Modus inbegriffen

Euren Fortschritt treibt ihr aber nicht »nur« in Warzone sowie den Multiplayer-Modi von Modern Warfare und Cold War voran, sondern auch mit dem Zombie-Modus des neuen Black Ops. Wenn ihr also im Kampf gegen die lebenden Toten auflevelt, kommt das euch auch in Gefechten gegen andere Spieler zugute.

Waffen-Fortschritt ebenfalls synchronisiert

Jede Waffe aus Cold War soll früher oder später Warzone hinzugefügt werden. Dabei wird der Fortschritt, den ihr mit einer bestimmten Waffe macht, ebenfalls zwischen Warzone und Cold War synchronisiert. Spannend bleibt aber natürlich, wie man mit dem Waffen-Balancing verfahren wird, da beide Titel auf unterschiedlichen Engines basieren und ein entsprechend anderes Spielgefühl bieten.

Unabhängig davon levelt ihr zum Beispiel eine Pistole auch in Warzone mit auf, wenn ihr sie besonders gern in Black Ops: Cold War benutzt - und natürlich auch umgekehrt. Ein Crossover zwischen den Waffen aus Cold War und Modern Warfare gibt es dagegen nicht: Die Pistolen und Gewehre aus Cold War können nicht in Modern Warfare genutzt werden - andersrum genauso wenig.

Military Ranks und Prestige

Die bisherigen Enlisted Ranks, die sich von Level 1 bis 55 erstreckten, heißen ab dem 10. Dezember in allen drei Spielen (MW, Warzone und Cold War) Military Ranks, erfüllen aber denselben Zweck. Im Endeffekt bedeutet diese Änderung vor allem, dass euer Fortschritt zwischen Cold War, Warzone und Modern Warfare synchronisiert wird.

Die saisonalen Ränge, die ihr aus MW als Officer Ranks kennt, heißen dagegen jetzt Season-Levels. Hier will Entwickler Treyarch außerdem eine neue Form von Prestige-System einbauen. Diese Prestige-Ränge werden dann auch in Modern Warfare und Warzone erspielbar sein. Allerdings werden die Challenges vor allem auf Cold War ausgelegt sein - hier erreicht ihr eure Season-Ränge also vermutlich am schnellsten!

Mehr Infos dazu, wie das neue saisonale Prestige-Modell funktionieren wird, sollen bald bekannt gegeben werden. Wir aktualisieren diesen Beitrag sofort, sobald neue Informationen vorliegen.

Was ist Prestige?

In früheren CoD-Teilen wurde das Prestige-System als zusätzliche Motivation für Spieler nach dem Erreichen des Maximallevels eingeführt - quasi als Multiplayer-Endgame. Dabei konnten Spieler aktiv ihren Rang zurücksetzen und bei Stufe 1 von vorn beginnen. Dafür gab es Abzeichen und besondere Skins als Belohnung.

Neuer Battle Pass auch in MW levelbar

Kämpft ihr euch in Cold War, Warzone oder Modern Warfare im neuen Battle Pass voran, macht ihr natürlich auch in den jeweils anderen Spielen Fortschritte.

Hier gibt es jedoch eine wichtige Einschränkung: Zukünftiger Content (zum Beispiel Waffen oder Operator) des Battle Pass wird nur für Cold War und Warzone freigeschaltet, während Modern Warfare darauf verzichten muss.