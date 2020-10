CoD Cold War: Variable Installationsgröße zwischen 50 und 250 GB

Der Release zu Call of Duty Black Ops: Cold War steht kurz bevor und Activision Blizzard hat auf seinem Blog die Systemanforderungen und technischen Features für die PC-Version bekannt gegeben. Dabei gehen sie auch gleichzeitig einen großen Kritikpunkt der Spieler an.

Interessanterweise stehen euch zu Beginn drei verschiedene Installationsgrößen zur Verfügung. Wenn ihr nur den Multiplayer-Modus installieren wollt, benötigt das Spiel gerade mal 50 GB Festplattenspeicher. Wollt ihr gleich alle Modi spielen, benötigt ihr 175 GB freien Speicher. Für gigantische 250 GB stehen euch zusätzliche 4K-Texturen, Raytracing und weitere Features zur Verfügung.

Cold War geht größten Kritikpunkt an

Die Installationsgröße war vor allem in Call of Duty: Modern Warfare ein großer Streitpunkt und sorgte für viele frustrierte Spieler. So wurden schon zum Release 175 GB benötigt, die mit jeder neuen Season und jedem Update wuchsen. Zum Schluss kam man mit allen Updates auf unglaubliche 250 GB. Dadurch wurde Modern Warfare zu einem der größten Spiele überhaupt.

250 12 Mehr zum Thema CoD MW lässt uns PC-Spieler im Regen stehen

In jüngster Zeit gibt es die Möglichkeit, die verschiedenen Spielmodi getrennt voneinander zu installieren. So lässt sich beispielsweise die Kampagne, oder der Battle Royal-Modus gänzlich deinstallieren und reduziert somit den erforderlichen Festplattenspeicher.

Cold War bietet den Spielern von Anfang an mehrere Installationsmöglichkeiten. Das dürfte vor allem Spieler freuen, die nach Abschluss der Kampagne sich nur noch in den Multiplayer stürzen, oder von Beginn an kein Interesse am Singleplayer haben.

Die Systemvoraussetzungen von CoD Cold War

Minimum

OS: Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (v.1803 oder neuer)

Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (v.1803 oder neuer) Prozessor: Intel Core 13-4340 oder AMD FX-6300

Intel Core 13-4340 oder AMD FX-6300 GPU: GeForce GTX 670 / GTX 1650 oder Radeon HD 7950

GeForce GTX 670 / GTX 1650 oder Radeon HD 7950 Festplatte: Nur Multiplayer 50 GB / Alle Modi 175 GB

Nur Multiplayer 50 GB / Alle Modi 175 GB Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Empfohlen

OS: Windows 10 64-Bit mit dem neuesten Update

Windows 10 64-Bit mit dem neuesten Update Prozessor: Intel Core 15-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X

Intel Core 15-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X GPU: GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super oder Radeon R9 390 / AMD RX 580

GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super oder Radeon R9 390 / AMD RX 580 Festplatte: 175 GB

175 GB Arbeitsspeicher: 12GB RAM

Empfohlen mit Raytracing

OS: Windows 10 64-Bit mit den neuesten Update

Windows 10 64-Bit mit den neuesten Update Prozessor: Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800x

Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800x GPU: GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3070 Festplatte: 175 GB

175 GB Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Kompetitive Einstellungen

OS: Windows 10 64-Bit mit den neuesten Update

Windows 10 64-Bit mit den neuesten Update Prozessor: Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800x

Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800x GPU: GeForce GTX 1080 / RTX 3070 oder Radeon RX Vega64 Graphics

GeForce GTX 1080 / RTX 3070 oder Radeon RX Vega64 Graphics Festplatte: 175 GB

175 GB Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Ultra RTX (4K, Raytracing, 60+ FPS)

OS: Windows 10 64-Bit mit den neusten Update

Windows 10 64-Bit mit den neusten Update Prozessor: Intel i9-9900K oder AMD Ryzen 3700X

Intel i9-9900K oder AMD Ryzen 3700X GPU: GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080 Festplatte: 250 GB

250 GB Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

PC-Trailer stellt neue Features vor

Neben einer Liste mit den Systemanforderungen gab es auch einen neuen Trailer in 4K-Auflösung, der die vielen neuen Features in der PC-Version präsentiert:

Wir haben euch die Highlights des Trailers zusammengefasst: