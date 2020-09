Bestätigt ist er schon, aber wir wissen trotzdem kaum etwas über ihn: Der Zombie-Modus von Call of Duty Black Ops: Cold War. Das könnte sich schon sehr bald ändern.

Ein neuer Teaser weist auf eine Ankündigung heute Abend, also am 23. September 2020 hin. Aber sehen wir wirklich die Rückkehr der Untoten?

Marketing-Kampagne geht weiter

CoD Cold War setzt auf eine ungewöhnliche, weil besonders langgezogene Enthüllung. Seit Wochen lassen die Entwickler tröpfchenweise Informationen durchsickern, hier gibt's die komplette Timeline. Dabei geht man schrittweise vor:

Zuerst wurde die Singleplayer-Kampagne enthüllt

Dann der reguläre Multiplayer von 6vs6 bis 40 Spieler

Jetzt fehlen noch Zombies und die Warzone-Fortsetzung

Und auch wenn inzwischen bereits eine erste Alpha-Phase abgeschlossen ist und wir schon eine Menge über die spielerischen Neuerungen wissen, versteckt sich der Zombie-Modus nach wie vor im Schatten.

Dass er kommt, wissen wir dank der letzten zehn Sekunden des Multiplayer-Trailers. Darin sehen wir eine Untoten-Horde und einen Zombie, der gerne einen ordentlichen Bissen aus der Spielfigur hätte:

Welche neuen Infos gibt es?

Neue Hinweise verschickt: Erneut hat Activision Kisten an CoD-Influencer versendet. Darin steckte diesmal ein PC - und zwar ein Modell aus den 80ern, passend mit Röhren-Bildschirm. In den konnten mitgeschickte Codes eingegeben werden, die am Ende auf die Seite PawnTakesPawn /wavesofattack verwiesen. Ein Video dazu seht ihr zum Beispiel auf Youtube bei NoahJ456.

Datum & Uhrzeit bekannt: Wenn ihr die oben verlinkte Seite aufruft, empfängt euch die Botschaft »PTP/TV 9/23 12PM EST«. Bedeutet: Ihr sollt am 23. September um 18 Uhr deutscher Zeit auf die Teaser-Website PawnTakesPawn schauen. Dort flimmert zur Zeit ein virtueller Monitor, auf dem später wohl die Enthüllung stattfindet.

Sind es wirklich Zombies? Die Vermutung liegt auf jeden Fall nahe, schon die URL »Waves of Attack« deutet auf ein Horden-Spielprinzip hin. Auch gut informierte CoD-Experten wie Tom Henderson und das Portal ModernWarzone bestätigen, dass es sich um die Enthüllung des Zombie-Modus handelt. Oder zumindest um den Start einer neuen Werbe-Kampagne. Gut möglich, dass die Entwickler das Ganze erneut in die Länge ziehen.

Spieler hoffen auf die Untoten

In den Kommentaren unter den neuen Unboxing-Videos und Tweets zum Thema ist die Stimmung gut: Viele Fans freuen sich auf eine Rückkehr der Zombies nach Call of Duty.

Allerdings sähen einige lieber eine simple Enthüllung als eine neue Easter-Egg-Suche. Die Marketing-Strategie führt offenbar zu Ungeduld bei Fans. Twitter-User Drew Schmidt schreibt beispielsweise:

"Ugh. Sie haben damals bei BO4 alles an einem Tag enthüllt. Warum haben sie diese Strategie aufgegeben? Das war so viel besser."

Treazys Wrld stimmt ihm zu:

"Langweilig, enthüllt es einfach. Das wird sich wieder ziehen."

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was heute Abend bekannt gegeben wird. Bis dahin könnt ihr gerne nochmal nachlesen, was die Spieler nach der Alpha lobten und kritisierten. Und hier findet ihr alle Infos zur Beta von CoD Cold War, die am 15. Oktober für PC-Spieler startet.