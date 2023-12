Das Call of Duty mit den schlechtesten Wertungen verkauft sich schon jetzt besser als eins der größten Spiele-Highlights 2023

Es regnet es förmlich Geld auf dem Schlachtfeld von Modern Warfare 3.

CoD Modern Warfare 3 verkauft sich wie geschnitten Brot - und das, obwohl es laut Steam-Reviews faulig, grün und ungenießbar sei. Sogar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, eines der schmackhaftesten Gebäck-Angebote in dieser Metapher, wird demnach seltener verkauft.

Der Videospiel-Analyst Mat Piscatella hat auf X (ehemals Twitter) einige spannende Ranglisten veröffentlicht, die Spiele-Verkäufe zusammenfassen - unter anderem die Top 20 der (bisher) meistverkauften Titel des Jahres.

Wichtig: Dabei handelt es sich jedoch nur um jene Spiele, die mit U.S.-Dollar bezahlt wurden. Unter anderem ist also der europäische Markt hiervon ausgeschlossen - hierzulande würde beispielsweise die Football-Simulation Madden NFL 24 sicherlich nicht auf dem fünften Platz der meistverkauften Spiele landen. Außerdem sind Addons wie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty von der Rangliste ausgeschlossen.

Die Top 20 in der Übersicht

Modern Warfare 3 vor Tears of the Kingdom

Die Rangliste ist das perfekte Beispiel, dass der Erfolg eines Spiels nicht zwingend mit der Beliebtheit bei Spielern und starken internationalen Kritiken zu tun hat. Modern Warfare 3 ist nach Steam-Rezensionen das unbeliebteste Call of Duty aller Zeiten, gerade einmal 29 Prozent der Rezensionen fallen positiv aus.

Trotzdem ist es auf Platz 2 der meistverkauften Spiele des Jahres gelandet, gleich hinter Hogwarts Legacy. Das magische Rollenspiel ist aber auch schon im Februar erschienen, während MW3 die Verkäufe in nur einem Monat sammelte.

1:11:52 Wie CoD sich mit Modern Warfare 3 selbst sabotiert

Der Shooter mit der enttäuschenden Kampagne hat somit auch das hochgelobte Zelda-Spiel Tears of the Kingdom überboten, welches sogar bei den Game Awards für das beste Spiel des Jahres nominiert war. Der Gewinner des Preises, Baldur’s Gate 3, findet sich nicht einmal unter den Top 20.

Einordnung: Es muss jedoch erwähnt werden, dass bei Zelda nicht die digitalen Verkäufe des Spiels mit eingerechnet werden. Wer Tears of the Kingdom also über den Nintendo eShop erworben hat, fällt nicht mit in die Auswertung - das könnte an der Platzierung womöglich etwas ändern. Außerdem hat MW3 alleine schon den Vorteil, auf fast allen Plattformen zu laufen, während Zelda Switch-exklusiv ist.

Call of Duty ist damit sogar gleich zwei Mal auf der Liste vertreten, das letztjährig erschienene Modern Warfare 2 kann sich nämlich auch 2023 noch auf Platz 7 halten.

Was sind eure Gedanken dazu? Überrascht es euch, dass ein so stark kritisiertes Spiel dennoch fleißig gekauft wird oder habt ihr trotzdem mit so einem großen Erfolg von Modern Warfare 3 gerechnet? Welche Spiele der Top 20 überraschen euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!