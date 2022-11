CoD Modern Warfare 2 bei Metacritic: Spieler und erste Tests sind sich uneinig

Call of Duty Modern Warfare 2 hat vor kurzem seine Pforten geöffnet. Allmählich trudeln die ersten Test-Wertungen der internationalen Presse ein und natürlich äußert auch die Community ihre Meinung bei Metacritic, Steam und Co.

Während die abwechslungsreiche Solo-Kampagne rund um die legendäre Task Force 141 viel Lob einfährt, wird die erste Phase nach dem Multiplayer-Launch von technischen Problemen und kurzfristig gestrichenem Content überschattet. Wir fassen die verschiedenen Meinungen zusammen.

Wann kommt unsere GameStar-Wertung? Wir haben bereits die Kampagne getestet und ein ausführliches Fazit gezogen, das ihr im unten verlinkten Artikel lest. Aktuell sitzen wir an Multiplayer und Koop - sobald wir diese Bereiche auf Herz und Nieren geprüft haben, aktualisieren wir den Test und vergeben eine Gesamtwertung. Wir rechnen damit in den kommenden Tagen.

25 17 Mehr zum Thema CoD Modern Warfare 2 im Test

Das sind die ersten Wertungen zum neuen CoD

Bisher haben zwölf Spiele-Magazine eine Wertung in Zahlen ausgedrückt, in naher Zukunft dürften es noch viele, viele mehr werden - immerhin handelt es sich um den größten CoD-Release aller Zeiten. Derzeit liegt der Meta-Score von Modern Warfare 2 bei 82 (wir beziehen uns auf die PC-Version). Eine Auswahl:

Publikation Wertung GamersRD 9,6 / 10 GamesBeat 4,5 / 5 NME 4 / 5 Windows Central 3,5 / 5 GamingBolt 7 / 10

Call of Duty Modern Warfare 2 (2022) - Screenshots ansehen

Die höchste Kritiker-Wertung kommt vom spanischen Spiele-Portal GamersRD. Im Test, der Kampagne und Mehrspieler-Modi sowie einen Technikcheck umfasst, verleiht Alejandro Paula dem Shooter eine 9,6 von 10 und lobt besonders, wie viel Inhalt schon da ist beziehungsweise noch kommen soll:

Call of Duty Modern Warfare 2 ist ein Ausnahmespiel und ein würdiger Nachfolger. (...) Es ist mehr von dem, was die Fans erwarten, aber mit verbesserten Features. All die verfügbaren Spielmodi und der angekündigte Content verspricht viele spannende Stunden, in denen wir ins Spiel eintauchen können.

Kritischer äußert sich John Cantees von GamingBolt mit seiner Wertung 7 von 10. Er kritisiert gerade den Mangel an Content, findet das Spiel grundsätzlich aber immer noch gut:

Modern Warfare 2 wird seinem Namen meistens nicht gerecht, aber fokussiert sich darauf, was in der MW-Ära gut funktioniert hat und liefert ein solides, abgerundetes CoD-Erlebnis. (...) Ich glaube, CoD-Veteranen, die schon lange dabei sind, werden viel an dem neuen Teil mögen. Es fühlt sich teilweise nach “Back to the Basics” an, was durchaus nett sein kann, aber es zahlt auch einen gewissen Preis für dieses Gefühl, indem es sich im Vergleich zu Cold War oder sogar Vanguard etwas inhaltsleer anfühlt.

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Tatsächlich wurden einige Inhalte kurzfristig gestrichen oder überarbeitet, zum Beispiel fehlt die Museums-Map aus der Beta im fertigen Spiel. Das Waffen-Tuning und das Pingen von Gegnern musste wegen technischer Probleme vorübergehend komplett deaktiviert werden. Der Hardcore-Modus erscheint erst am 16. November, zusammen mit dem Season-1-Update und Warzone 2.

Das sagen die Spieler selbst

Der User Score von Modern Warfare 2 fällt mit einer 6,9 deutlich kritischer aus als das bisherige Presse-Fazit, noch größer ist der Unterschied bei den vier Konsolenversionen - dort rutschen die User-Reviews teilweise auf 6,0 ab. Besonders häufig ärgern sich Spieler über Abstürze und das verwirrende User Interface. PC-Nutzer beklagen sich außerdem öfter über das Aim-Assist-Feature, das es Konsolenspielern leichter machen soll, Treffer zu landen. Einige empfinden die Zielhilfe als unfair stark ausgeprägt.

Klar, am Anfang läuft fast kein großer Launch richtig glatt und viele lassen ihrem Frust mit sehr negativen Bewertungen freien Lauf. Aber auch bei Steam ergibt sich ein ziemlich kritisches Bild, ebenso bei Spielern mit einigen Stunden unter der Haube:

44 2 Call of Duty: Modern Warfare 2 bei Steam Großartige Spielerzahlen und enttäuschte Reviews

Natürlich wollen wir auch eure Meinung wissen! Macht gerne mit bei unserer aktuellen Umfrage zu Modern Warfare 2: Hat euch das Spiel überzeugt? Nerven euch die technischen Probleme? Seid ihr noch unschlüssig, was ihr vom Shooter halten sollt?