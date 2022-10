CoD Modern Warfare 2: Das Rätsel um die verschwundene Map aus der Beta

Der Release von Modern Warfare 2 ist nicht unbedingt glatt verlaufen. Einige Spieler beschweren sich über Abstürze, die Gameplay-Änderungen sind umstritten und teilweise fehlen bisher ganze Inhalte wie beispielsweise der Hardcore-Modus.

Aber nicht nur da fragen sich viele Käufer, wo denn der versprochene Inhalt bleibt. Beta-Spieler erinnern sich vielleicht noch an die Map Valderas Museum, auf der man beim Vorabzugang um die Wette ballern konnte. Jetzt ist MW2 erschienen und die Karte ist unauffindbar.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Falls ihr nach einem Überblick aller anderen Maps in MW2 sucht, dann seid ihr bei folgendem Artikel fündig geworden:

24 4 CoD Modern Warfare 2 Alle Multiplayer-Maps im Überblick

Was ist aus der Map geworden?

Wir haben bei Activision nachgefragt, warum es Valderas Museum nicht in die Release-Version geschafft hat, haben jedoch noch keine Antwort erhalten. Eine offizielle Aussage gibt es bisher also nicht, wir halten euch hier aber natürlich auf dem Laufenden.

Die nachfolgenden Inhalte stützen sich also auf Spekulationen und Gerüchte. Möglich wäre natürlich, dass die Map nach der Beta-Phase noch ein paar Änderungen erhalten sollte, die schlicht noch nicht fertiggestellt sind. Ein ähnliches Szenario wie beim neuen Gunsmith wäre denkbar: Das Feintuning hat aufgrund von technischen Mängel zu regelmäßigen Abstürzen geführt, weshalb das Feature von Infinity Ward vorerst aus dem Spiel genommen wurde.

CoD Modern Warfare 2 Die Idee des neuen Gunsmiths ist klasse, die Umsetzung stößt aber auf Kritik

Die Kollegen bei Dot Esports haben aber eine andere Vermutung: Womöglich wurde die Map aufgrund von Urheberrechts-Differenzen nicht zum Release bereitgestellt. Die Architektur des Hauses erinnert nämlich sehr stark an ein reales Gebäude, das Getty Museum in Los Angeles.

Gut möglich, dass die Museumsinhaber also in einem rechtlichen Streit mit Activision sind. Das wäre auch nicht die einzige Auseinandersetzung aufgrund von architektonischen Ähnlichkeiten: Im Spiel ist das fiktive Breenbergh-Hotel sehr stark vom existenten Hotel Conservatorium “inspiriert”, was die Betreiber des Luxus-Ortes nicht erfreut:

6 0 CoD Modern Warfare 2 Ein Hotel könnte Activision verklagen, weil es nicht im Spiel sein will

Ein ähnliches Problem wurde auch bei der Map Crown Raceway vermutet, die zuerst als Grand Prix ins Spiel kommen sollte, dann aber nicht wie versprochen in der Beta auftauchte. Activision Blizzard löschte zudem alle Erwähnungen des ursprünglichen Namens und veröffentlichte die Karte dann schließlich als Crown Raceway. Bei Valderas hat eine Umbenennung möglicherweise nicht ausgereicht.

Vermisst ihr die 6v6-Map aus der Beta oder war die Karte sowieso nicht euer Favorit? Und welche Inhalte wünscht ihr euch bisher sonst am meisten in Call of Duty Modern Warfare 2? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!