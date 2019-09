Beta von CoD Modern Warfare bietet Spielmodus im Battlefield-Maßstab

Zur kommenden Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare werden alle Spieler den neuen großangelegten Modus Ground War ausprobieren können. Das bestätigte Infinity Ward in einem Podcast mit Game Informer. Der neue Modus erhöht die Spielerzahlen weit über das übliche CoD-Format und nähert sich dem Konkurrenten Battlefield.

Wie groß die Zahlen aber tatsächlich sein werden, steht noch nicht mit Sicherheit fest. So erklärten die Entwickler weiter, dass man derzeit mit verschiedenen Matchgrößen experimentiere. Dabei wolle man für die verschiedenen Maps den optimalen Punkt (engl. »Sweet Spot«) finden.

"Die Zahl der Objectives und die Räume geben gewissermaßen die Spielerzahlen vor."

So habe man mit bis zu 100 Spielern experimentiert, aufgrund des Layouts der Karten seien aber 45 bis 64 optimal. Die Entwickler hätten aber auch eine Map in petto, die sich unter Umständen für 100 Spieler eignen könnte. Hier ist aber die Entscheidung noch nicht gefallen.

Damit bestätigte Infinity Ward auch, dass es mehrere Maps für den Modus Ground War geben wird. Zwar wollten die Entwickler noch keine konkreten Zahlen nennen, aber es gebe »eine Auswahl von Karten«, um den neuen Modus Ground War für Call of Duty: Modern Warfare zu spielen.

Mehr zur Beta von CoD: Modern Warfare

Die Beta von Call of Duty: Modern Warfare beginnt für Vorbesteller am 19. September und am 21. September für alle anderen Interessierten. Die Testphase endet am 23. September.

Entwickler Infinity Ward hat nach der PS4-exklusiven Alpha bereits einige wichtige Baustellen verortet und nimmt nun bis zur Beta von CoD: Modern Warfare Änderungen vor, um Spieler-Feedback umzusetzen.

Hier findet ihr unser Special zu den Mehrspieler-Modi von CoD: Modern Warfare. In unserer Preview zum neuen Call of Duty erfahrt ihr, mit welchen Schockmomenten die Einzelspieler-Kampagne aufwartet.