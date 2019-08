Call of Duty: Modern Warfare zeigt im Rahmen eines großen Livestreams drei Stunden lang Multiplayer. Wir bekommen Einblicke in Maps, Modi, Killstreaks und Gameplay des neuen Modern Warfare, das diverse Features der Vergangenheit mit neuen Ideen vermischen möchte. Falls ihr keine drei Stunden durchgucken wollt, geben wir euch hier kurz und knackig alle wichtigen Infos aus dem großen Reveal.

Der neue Trailer

Activision eröffnet die Show mit einem neuen Multiplayer-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare. Und tatsächlich zeigt der eine breite Palette an Maps, Modi, Killstreaks und Multiplayer-Gefechten - illustriert wird unter anderem der fahrbare Panzer:

Alle Infos zur Dark Edition von Modern Warfare mit echtem Nachtsichtgerät

Kein Season Pass mehr

Modern Warfare schenkt sich das Season-Pass-Modell früherer Call of Duty und adaptiert stattdessen die Systematik vieler aktueller Service-Games: Kostenlose Updates für alle Spieler. Der Grund ist klar: Wenn man die Community durch Map Packs spaltet, grenzt man die eigene Spielerschaft unnötig ein. Stattdessen gibt's neue Maps, Waffen und Modi für alle Spieler kostenlos.

Kein »Pick 10« mehr

Eigene Loadouts kann man sich in Call of Duty seit Jahren zusammenstellen. Doch Modern Warfare schenkt sich das Pick-10-System, das einen Mix aus insgesamt 10 Aufsätzen, Perk-Karten und Gadgets erlaubte.

Stattdessen legt der Fokus auf dem neuen Gunsmith-System, in dem ihr euch für jede Waffe einen Mix aus Aufsätzen auswählt, die bestimmte Vor- und Nachteile bringen. Auch Perks lassen sich mit der Waffe kombinieren, beispielsweise um den Rückstoß beim Knien durch verbessertes Training zu kompensieren.

Crossplay zwischen allen Plattformen

Zum Launch und auch in der angekündigten Open Beta wird es Crossplay zwischen den Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One geben. Um unfaire Situationen zu vermeiden, berücksichtigt das Matchmaking das Eingabegerät, also Maus & Tastatur oder Gamepad.

Generell werden also Spieler, die (egal auf welcher Plattform) mit Maus und Tastatur spielen, mit anderen Maus-und-Tastatur-Nutzern zusammengewürfelt. Wer einen Controller nutzt, kann sich optional aber in den Matchmaking-Pool mit sämtlichen Spielern begeben und dann auch mit und gegen PC-User antreten.

Um Betrügereien vorzubeugen, kann man im laufenden Match das Eingabegerät nicht mehr wechseln und z.B. Maus und Tastatur an seine PS4 anschließen.

Sprints funktionieren anders

Trotz des taktischen Anstrichs von Modern Warfare, könnt ihr nach wie vor unendlich lange Sprinten. Allerdings mit einem Twist: Es gibt einen neuen Spezialsprint, bei dem ihr die Waffe beiseite nehmt und besonders schnell aus Situationen flüchten könnt. Für diesen Sprint gibt's einen Cooldown, der sich per Perk verdoppeln lässt.

Loadouts lassen sich mitten im Gefecht anpassen

Wer mit den eigenen Aufsätzen nicht klar kommt, kann nun mitten im Gefecht die eigene Waffe anpassen, um beispielsweise ein neues Visier zu wählen oder den Laser abzuschrauben, der euch im Dunkeln zu einem laufenden Christbaum macht.

Es gibt keine Specialists mehr, aber Charaktere

Das Specialist-System von Black Ops 4 gehört der Vergangenheit an. Modern Warfare arbeitet mit einem entschlackten Loadout-System, das wie erwähnt sogar die Pick-10-Mechanik streicht. Spieler können ihre Figur durch Perks und Field Gadgets spielmechanisch individualisieren. Man kann allerdings für jede Fraktion im Spiel bestimmte Figuren wählen, ähnlich wie in Battlefield 5.

»Auto Heal« ist zurück

In Black Ops 4 musstet ihr euch Gesundheitsspritzen setzen, um die Lebensleiste nach Feindbeschuss wieder auf 100 zu bringen. Modern Warfare kehrt zu früheren Serienteilen zurück und heilt euch nach einer gewissen Zeitspanne automatisch.

Wann startet die Beta?

Die Open Beta startet in vier Schüben. Wie in den letzten Jahren haben PS4-Besitzer aufgrund eines Exklusiv-Deals Vorgriffsrecht. Und Vorbesteller dürfen wiederum ein paar Tage vor ihren jeweiligen Plattform-Kollegen loslegen.

12./13. September : Vorbesteller bekommen Early-Access-Zugang.

: Vorbesteller bekommen Early-Access-Zugang. 14. bis 16. September : Regulärer Zugang für PS4-Spieler.

: Regulärer Zugang für PS4-Spieler. 19./20. September : Vorgriff für Vorbesteller auf PC und Xbox One.

: Vorgriff für Vorbesteller auf PC und Xbox One. 21. bis 23. September: Open Beta auf PS4, Xbox One und PC.