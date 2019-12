Wer die komplette Season 1 in Call of Duty: Modern Warfare durchspielt und sich durch alle 100 Officer Ranks grindet, kann sich über eine besondere Belohnung freuen. Fleißige Spieler erhalten in bekannter CoD-Manier ein fesches Emblem, das sie prominent auf ihrem Profil ausstellen können. So sieht jeder erledigte Gegenspieler, dass ihr euren Skill in harter Arbeit erlangt und nicht etwa beim Supermarkt um die Ecke erworben habt.

Ein CoD-Spieler hat sein Emblem auf Reddit geteilt. Es handelt sich um das Logo der ersten Season von CoD MW, aber animiert und in schnellem Farbwechsel blinkend. Ein echter Blickfang für euer Profil also:

Wie bekommt man das Emblem?

Wie gesagt müsst ihr zunächst durch alle 100 Offiziersränge vorgerückt sein. Nun müsst ihr noch eine T100-Mission des neuen Operators Mara absolvieren. Konkret sollt ihr 15 Abschüsse mit einer Maschinenpistole erzielen. Habt ihr auch das geschafft, bekommt ihr das gezeigte Season-1-Emblem als Belohnung.

Dabei handelt es sich übrigens nicht um eines der statischen Logos, die jeweils für zehn abgeschlossene Offiziersmissionen (sogenannte »Ribbons«) in Call of Duty: Modern Warfare vergeben werden. Diese Logos verdient ihr euch zusätzlich, indem ihr bestimmte Aufgaben abarbeitet. Es handelt sich um Perlen, die je nach Fortschritt in immer pompösere Fassungen eingelassen sind. Wie euer Profilemblem aussehen kann, wenn ihr diesen schier endlosen Grind geschafft habt, zeigt ein weiterer Reddit-Post:

