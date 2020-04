Call of Duty: Modern Warfare bekommt am 28. April ein neues Update und erfüllt damit vielen Fans einen Herzenswunsch: Denn wie die Entwickler in einem Blogpost angekündigt haben, kehrt die Playlist Shoot the Ship 24/7 endlich zurück in den Multiplayer-Modus von CoD!

Was ist Shoot the Ship? In dieser Playlist spielen wir ausschließlich auf den Maps Shipment und Shoot House, daher gilt sie als tödlichster, aber zugleich auch beliebtester Spielmodus von Modern Warfare. Denn auf der winzigen Shipment-Karte und der geradlinigen Shoot-House-Map herrscht durchweg verrücktes Kill-Chaos.

Gerade auf Shipment spawnt man gerne mal direkt in Gegner rein, hat kaum Zeit zum Verschnaufen und im Grunde laufen die Runden dort nach folgendem Muster: »Spawnen - drei Schüsse Abgeben - Sterben - Spawnen - gar keinen Schuss abgeben - Sterben«. So kommt man in schlechten Runden locker auf über 50 Tode.

Viele Fans lieben dieses Chaos

Trotzdem fordern die Fans von CoD nur weniges so sehr, wie freien Zugang zur Shipment-Karte, denn auf keiner anderen Map lassen sich Erfahrungspunkte so leicht und schnell farmen.

Nachdem die Karte zuletzt nur selten in der Rotation von anderen Playlists zu finden war, kehrt sie diese Woche also endlich wieder als im Menü konkret anwählbarer Spielmodus zurück.

Was genau die Faszination von Shipment ausmacht und warum die Map trotz scheinbar grausigem Level-Design bei den Spielern so beliebt ist, haben wir in unserem Special zur schlimmsten Modern-Warfare-Karte analysiert:

58 2 Mehr zum Thema Wieso lieben CoD-Fans die schlimmste aller Maps so sehr?

Was passiert sonst aktuell in CoD: Modern Warfare?

In ihrem Blogpost erklären die Entwickler von Infinity Ward außerdem, dass ihre Maßnahmen gegen Cheater ins Rollen kommen. Zudem bringt das neue Update vom 28. April einige kleinere Bugfixes und Änderungen mit sich, unter anderem wird die Geschwindigkeit und die Größe der Gas-Zone in Warzone geändert. Wie sich das auf den Battle-Royale-Modus auswirkt, muss sich aber erst noch zeigen.

Und für alle Waffen-Skin-Sammler gibt's bald Obsidian! Aktuell kann man für die Waffen in Modern Warfare maximal die Gold-, Platin- und Damascus-Skins freischalten. Nun soll mit Obsidian noch ein weiterer Spezial-Look dazu kommen.