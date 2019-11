Das neue Call of Duty: Modern Warfare ist gerade erst einen Monat alt, aber es hat schon eine ganze Menge an Veränderungen mitgemacht. Nach sieben großen Updates und ein paar kleineren Hotfixes stecken gerade im Mulitplayer-Modus immer noch viele kleine Fehlerchen und Bugs.

Zum Beispiel dieser hier: Aktuell beschweren sich zahlreiche Spieler über Luft-Spawns. Wenn man Pech hat, startet man dadurch nach einem Ableben einfach irgendwo mitten auf der Map und in einigen Metern Höhe. Wie das im Spiel aussieht, zeigen einige betroffene Spieler in Videos auf Reddit.

Nicht der Sturz, sondern die Position ist tödlich

Auch wenn man ein wenig Fallschaden erleidet, verursacht der Sturz nach so einem Luft-Spawn für sich genommen keine allzu großen Probleme. Die eigentliche Misere entsteht vielmehr durch die Positionierung im Verhältnis zu den anderen Spielern.

Meist ploppen Betroffene an den ungünstigsten Stellen inmitten von Kampfzonen auf und landen dann überraschend vor Gegnern, die leichtes Spiel haben. Normalerweise sorgt Modern Warfare dafür, dass man nach einem Ableben an einem Endpunkt der Map spawnt und bestenfalls weit weg von Feinden, damit man sich erstmal in Sicherheit einen Weg ins Kampfgetümmel suchen kann. Der aktuelle Bug sorgt allerdings für unsichere Spawns.

Wenn man nicht selbst, sondern die Gegner von dem Bug betroffen sind, kann dadurch ein wahres Kill-Fest entstehen, wie der folgende Clip vom Reddit-User MD5964 demonstriert. Wobei beileibe nicht jeder Spieler Freude empfindet, die Kollegen auf derart unfaire Weise zu bekämpfen.

Bislang gibt es noch kein offizielles Statement von den Entwicklern zu dem Problem. Wir gehen aber davon aus, dass der Bug zeitnah in einem der kommenden Updates oder via Hotfix behoben wird. Zumindest reagierten die Entwickler bereits zuvor recht schnell auf solch auffällige Fehler im Spiel. Spätestens wenn am 3. Dezember die erste Season von Modern Warfare startet erwartet uns der nächste große Patch.

