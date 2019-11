CoD-Community zeigt sich solidarisch mit angefeindeter Mitarbeiterin

Dass der Ton in Online-Spielen (und Spiele-Foren) oft mehr als rau ist, dürfte wohl jedem bekannt sein. Beschimpfungen, Beleidigungen und Trolling gehören zu den traurigen Wahrheiten im Gaming - oft und vor allem gegenüber Entwicklern.

Auch Ashton Williams, die Communications Managerin für CoD Modern Warfare, kann ein Lied davon singen - oder besser ein paar Zeilen twittern. Die Mitarbeiterin von Infinity Ward machte ihrem Ärger kürzlich Luft und wandte sich mit klaren Worten an die Fans:

"Guten Morgen. Nur zur Erinnerung - falls du ein A******* bist, wenn du mich anschreibst, wirst du blockiert/stumm geschaltet und schreist für immer in den Abgrund. Außerdem ist "bringt eure Scheiße in Ordnung" nicht wirklich hilfreich. Du kannst uns sagen, was los ist, ohne respektlos zu sein."