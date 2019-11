Erst kürzlich hat ein großes Update für Call of Duty: Modern Warfare die Waffen-Balance gründlich überarbeitet. Im Fokus standen dabei Nerfs für Claymores, das M4-Sturmgewehr und vor allem die berüchtigte 725 Shotgun. Außerdem kamen zwei neue Maps und mit Hardpoint ein klassischer CoD-Spielmodus dazu.

Multiplayer-Chefentwickler Joe Cecot hat nun via Twitter weitere Änderungen angekündigt, die das Waffen-Tuning betreffen. Folgende Punkte sollen laut Cecot in künftigen Patches angegangen werden:

A lot of solid changes in here. Get in there and try it out, share your feedback! More things still to come:

- spawn updates

- more weapon updates (>_> FAL)

- overhaul of footstep audio for ADS and crouch movement https://t.co/Nsta2JxW1n