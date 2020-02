CoD MW: Fix für falsch gefärbte Spielernamen bringt neues Problem

Stellt euch vor, ihr spielt Call of Duty: Modern Warfare und könnt plötzlich nicht mehr Freund von Feind unterscheiden. Was in Hardcore-Shootern wie Escape from Tarkov und Squad ein normaler Dienstagnachmittag ist, war so im Standard-Modus von CoD: MW eigentlich nicht vorgesehen.

Trotzdem tauchten zuletzt gehäuft Berichte von Spielern auf, die blaue Namensschilder bei Gegnern sehen und sie irrtümlich für einen Teamkollegen halten. Dabei handelt es sich um einen Exploit, der in Zusammenhang mit gefärbten Regiments-Namen steht. Regimente sind neu in Season 2 von CoD: MW, es handelt sich im Prinzip um Ingame-Clans.

Seht euch den folgenden Reddit-Post an, um zu verstehen, was mit dem Exploit gemeint ist:

Infinity Ward bringt fehlerhaften Fix

Das Problem sollte nun der Vergangenheit angehören, da Entwickler Infinity Ward bereits kurz darauf einen Fix für den Exploit ausgerollt hat. Allerdings berichten einige Spieler nun von einem neuen Problem im Zusammenhang mit den Regiments-Clantags.

Demnach war es nicht mehr möglich, den gewünschten Clantag einzugeben, da stets die Zahl »3« darin auftaucht. Hier dürfte ein Zusammenhang mit dem Fix bestehen, da die Farbcodes für die Regimentsfarben ebenfalls aus Zahlen bestehen.

@ashtonisVULCAN Regiment tags are broken for me after today's update pic.twitter.com/fPjJBcIeJt — Cory Palmberg (@Godfather056) February 20, 2020

Im Trello-Board, wo Infinity Ward die aktuellen Baustellen und Neuerungen auflistet, befindet sich das Problem mit den Clantags entsprechend weiter auf der To-Do-Liste der Entwickler.

Wir erinnern uns, in der Vergangenheit tauchten gelegentlich ähnliche Probleme auf, die aber recht zügig von den Entwicklern adressiert wurden. So konnten Spieler durch das Verwenden von Sonderzeichen ihre kompletten Spielernamen in CoD: MW verbergen.

Auch gab es einen falsch dargestellten Laser-Pointer in CoD: Modern Warfare, der Gegnern fälschlicherweise die Position des betroffenen Spielers offenbarte. Hierbei handelte es sich ebenfalls um »Game Breaker«, also Fehler, welche die Spielqualität im Multiplayer stark beeinflussen konnten.