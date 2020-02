Auf der offiziellen Roadmap für die zweite Season von CoD: Modern Warfare ist neben den beiden bereits bekannten Modellen Grau 5.56 und Striker 45 auch eine dritte neue Waffe zu sehen.

Sie soll im Laufe von Season 2 erscheinen und wird als "Classified" bezeichnet - sie ist also noch geheim. Auch im neuen Trailer ist die Knarre ganz kurz bei 00:45 zu sehen. Wir haben die Bilder analysiert und herausgefunden, um welche Waffe es sich genau handelt.

Neue Shotgun für CoD MW

Die dritte Waffe in Season 2 ist das M26 Modular Accessory Shotgun System, kurz MASS. Die M26 MASS wurde als Unterlaufflinte entwickelt, um beispielsweise unter M16- oder M4-Gewehren angebracht zu werden. Die kann aber auch als separate Waffe genutzt werden, indem Schulterstütze und Griff angebracht werden - diese Variante sieht man im Bildmaterial aus Modern Warfare.

Das reale Vorbild verschießt Schrotpatronen im Kaliber 12 aus Kastenmagazinen mit drei bis fünf Patronen. Ähnlich wie eine Pump-Action-Flinte, muss sie nach jedem Schuss manuell mit dem seitlichen Hebel nachgeladen werden. Die M26 MASS kam bereits in anderen Spielen wie Battlefield 3 und Battlefield 4 vor.

Drei Waffen pro Season

Damit fährt Season 2 neben einem neuen Sturmgewehr und einer Maschinenpistole also auch ein neues Shotgun-Modell auf. Zuletzt waren in Season 1 mit der Holger-26, der RAM-7 und der Armbrust ein Maschinengewehr, ein Sturmgewehr und eine Präzisionswaffe dazugekommen. Es scheint sich also abzuzeichnen, dass pro Season drei neue Knarren erscheinen.

Kommt die UMP45 zurück? Um die Striker 45 in Season 2 hatte es zuletzt Verwirrung gegeben: Viele Spieler verwechselten das Modell mit der UMP und feierten die vermeintliche Rückkehr des Klassikers aus Modern Warfare 2. Tatsächlich handelt es sich aber um eine andere Waffe.