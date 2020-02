Ein neuer Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare zeigt die neuen Inhalte in Season 2 - und dass, obwohl er noch gar nicht erscheinen ist. Der Clip wurde vorzeitig geleakt und bei Streamable hochgeladen. Hier die wichtigsten Fakten im Überblick.

Wann startet Season 2? Am 11. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit geht es los.

Gibt es einen neuen Battle Pass? Ja, es gibt wieder 100 Tiers mit Unlocks

Ja, es gibt wieder 100 Tiers mit Unlocks Welche neuen Waffen gibt es? Grau 5.56 (Sturmgewehr) und Striker 45 (SMG)

Grau 5.56 (Sturmgewehr) und Striker 45 (SMG) Welche Maps kommen in Season 2? Rust, Atlas Superstore, Bazaar (Gunfight), Zhokov Boneyard (Ground War)

CoD MW Season 2 im Detail

Ghost kehrt zurück: Wie bereits vorab bekannt war, kehrt Simon "Ghost" Riley in Form eines Multiplayer-Operators zurück. Er wird mit dem Kauf des neues Battle Pass für Season 2 sofort freigeschaltet.

Multiplayer-Map Rust: Mit Rust kehrt ein aus Modern Warfare 2 bekannter Map-Klassiker zurück. Die verwinktelte Ölraffinerie-Anlage ist bekannt für ihre intensiven Close-Quarters-Gefechte.

Multiplayer-Map Atlas Superstore: Das Einkaufscenter in Verdansk ist bereits aus dem Spec-Ops-Koop von Modern Warfare bekannt und kommt jetzt als Map in den Multiplayer.

Gunfight-Map Bazaar: Die 2v2-Karte Bazaar ist in dem fiktiven Staat Urzikstan angesiedelt, den man aus der Singleplayer-Kampagne kennt.

Ground-War-Map Zhokov Boneyard: Dieser Fahrzeugfriedhof ist eine neue 64-Spieler-Map, die ebenfalls auf Modern Warfare 2 basiert und dort in der Singleplayer-Mission The Enemy of My Enemy vorkam und als Scrapyard auch im Multiplayer auftauchte.

Neue Waffen: Die Grau 5,56 (reales Vorbild: SIG 553) und die Striker 45 (reales Vorbild: LWRC .45 SMG) sind die beiden neuen Waffen in Call of Duty: Modern Warfare.

Der Season 2 Battle Pass

Mit Season 2 startet natürlich auch ein neuer Battle Pass. Hier die wichtigsten Infos auf einen Blick.