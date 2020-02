CoD: Modern Warfare: Battle Royale so gut wie bestätigt, Map geleakt

Der Battle Royale für Call of Duty: Modern Warfare scheint so gut wie bestätigt: Offenbar wurde die dazugehörige BR-Map geleakt. Dem bekannten CoD-YouTuber PrestigeIsKey zufolge kann man als CoD-Caster in einem privaten Match auf der neuen Map »Atlas Superstore« die komplette Karte erkunden. Im Tweet zeigt er Bilder, die er gemacht hat:

If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview :) pic.twitter.com/QpiVaBd7Un