Offenbar befinden sich bereits Versionen von Call of Duty: Modern Warfare 2019 im Umlauf. Der Streamer VonGarcon bot per inzwischen gelöschtem Instagram-Post diverse Kopien des Shooters zum Verkauf an - für 250 US-Dollar pro Exemplar, wie Eurogamer vermeldet. Inzwischen seien die Kopien bereits verkauft, wie der Streamer bei Twitter erklärt.

Wie er rund eine Woche vor dem Release am 25. Oktober an die Kopien kam, verrät der Streamer nicht. Gleichzeitig versichert er aber, dass CoD 2019 bereits lauffähig sei, indem er ein Video vom Spielstart auf Twitter postet. Dieses Video wurde inzwischen aufgrund eines Copyright-Reports des Rechteinhabers entfernt.

Ob das Spiel tatsächlich bereits läuft und nicht etwa ein Tag-1-Patch zur Aktivierung notwendig ist, kann an dieser Stelle nicht verifiziert werden.

The copies are useless without the activation patch ... from another user. Patch won’t go live until release day pic.twitter.com/WFOV0A5wI6 — morfid_scares? (@Morfid_plays) October 19, 2019

Activision bereits auf der Spur

Indes vermeldet der Youtuber LongSensation, der in der Vergangenheit häufig für wahrheitsgemäße Leaks zu Call of Duty sorgte, dass Anwälte von Activision bereits Maßnahmen ergreifen. Demnach würden Käufer der geleakten Kopien von Call of Duty: Modern Warfare E-Mails von Activision-Anwälten erhalten, in denen sie zur Rückgabe der Kopien aufgefordert würden. Als Ersatz böte man ihnen Keys oder physische Kopien am Tag des Release an.

WARNING: Activision attorney's are actively seeking people that have purchased early copies of #ModernWarfare and requesting them to be sent back... They are offering a replacement physical copy/digital code for release date. It doesn't matter if you've uploaded gameplay or not. — LongSensation (@LongSensationYT) October 19, 2019

Wir haben bei LongSensation um weiterführende Informationen gebeten, konkret Einsicht in die E-Mails der Activision-Anwälte. Wir werden diese Meldung updaten, wenn uns eine positive Antwort erreicht.

