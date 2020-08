Call of Duty: Modern Warfare veranstaltet ein weiteres Gratis-Wochenende zum Release von Season 5. Wobei »Wochenende« es nicht ganz trifft, immerhin zocken Interessierte ganze fünf Tage lang gratis. Activision hatte das Event bereits zum Start von Season 3 und 4 gestartet und hofft jetzt erneut, den ein oder anderen Gratis-Spieler zum Kauf des Hauptspiels zu bewegen.

Wie lange dauert das Free-Play-Event? Die kostenlose Probe-Aktion startet am Freitag, den 7. August 2020 um 19 Uhr deutscher Zeit und läuft bis Mittwoch, den 12. August um 19 Uhr.

Somit können Spieler, die bislang nur in Warzone gratis unterwegs waren, auch mal in die kompakteren Spielweisen von CoD: Modern Warfare reinschnuppern. Und dabei gleich einen ersten Eindruck gewinnen, was die neue Season 5 so bereithält.

Was sonst noch in der fünften Saison steckt und was erst im Laufe der nächsten Wochen hinzukommt, lest ihr hier:

0 0 Mehr zum Thema CoD Warzone & MW: Season-5-Roadmap zeigt, was noch kommt

Was steckt in der kostenlosen Playlist?

Die Inhalte des Gratis-Wochenendes sind wie bereits bei früheren Events auf eine spezielle Playlist für kostenlose Spieler begrenzt. Wer über das Warzone-Menü am Free-Event teilnehmen will, findet einen separaten Schalter dafür und startet so ins Matchmaking. Diese Inhalte erwarten euch:

Bunter Modi-Mix: Ihr spielt einen Mix aus Team-Deathmatch- und Ziel-basierten Modi.

Ihr spielt einen Mix aus Team-Deathmatch- und Ziel-basierten Modi. Fünf ist Trumpf: Ihr tretet auf fünf Maps an, darunter die beiden neuen Karten Suldal Harbor und Petrov Oil Rig.

Übrigens werden eure erzielten Fortschritte übernommen. Falls ihr euch nach dem Wochenende für einen Kauf entscheidet, nehmt ihr somit alle freigeschalteten Waffen, Aufsätze und Stufenfortschritte mit in die Vollversion.

Wenn ihr aktuell mal wieder Probleme bei dem Download des riesigen Updates 1.24 habt, haben wir hier einige praktische Tipps für schnellere Datenraten beim Herunterladen auf Batte.net zusammengetragen.