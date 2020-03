Mit Warzone hat Call of Duty nach Blackout bereits seinen zweiten Battle-Royale-Modus bekommen. Dieses Mal sogar als Standalone-Version, die es kostenlos neben dem Hauptspiel gibt. Der Release ging zudem mit einem Update für Modern Warfare einher. Allerdings wurden damit wohl ein paar technische Fehler verursacht.

In den offiziellen Foren und auf Reddit werden Beschwerden laut, die auf zum Teil ziemlich heftige Bugs stoßen. Das betrifft in erster Linie den Warzone-Modus, doch auch das Hauptspiel ist in einigen Bereichen betroffen.

Bugs in Warzone: Diese Probleme treten auf

Warzone ist am 10. März veröffentlicht worden und beinhaltet noch einige technische Fehler. Allerdings befindet sich die momentane Version der Battle-Royale-Modus auch noch in einer Beta-Phase. Bugs sind also durchaus zu erwarten. Trotzdem äußern auf Reddit einige Fans lautstark ihre Frustration. Ein paar der bekannten aktuellen Bugs haben wir hier für euch zusammengetragen:

Die schwarze Wolke:

Einer der nervigsten, aber auch kuriosesten Bugs, ist die sogenannte schwarze Wolke. Hierbei handelt es sich um einen Grafik-Fehler. Dadurch entsteht ein gewaltiger schwarzer Fleck auf eurem Bildschirm, der teilweise größer wird und das Spielen unmöglich macht. Der Fehler tritt wohl in den meisten Fällen auf, nachdem man einen Gegner erledigt hat.

Gibt es eine Lösung? Auf Reddit wird der Fehler heftig diskutiert und es gibt mehre Berichte von Spielern mit diesem Problem. Laut dem User Manirelli soll es sich um einen Fehler des VRAMs handeln. Er schlägt vor, die Taktrate des Videospeichers zu senken. Tools dafür könnt ihr online finden, eine Option wäre etwa der MSI Afterburner.

Der Vertrag-Bug:

In Warzone könnt ihr gelegentlich einzelne Verträge einsammeln, mit denen sich leichter Geld und Erfahrung verdienen lässt. Allerdings scheint es hier noch zu erheblichen Einbrüchen mit der Framerate zu kommen. Auf Reddit gibt es mehrere Threads, in denen Spielen von diesem Phänomen berichten. Alle sind sich einig, dass sie sich in der Nähe eines Vertrags aufgehalten haben.

Gibt es eine Lösung? Bislang scheint es keinen wirklich Workaround dafür zu geben. Allerdings hat Infinity Ward bereits durchscheinen lassen, dass sie an einer Lösung arbeiten. Immerhin stammen die meisten Berichte aber von PS4- oder Xbox-One-Spielern.

Unendlicher Ladebalken:

Ein weiteres Problem, das vor allem PC-Spieler betrifft, ist ein nicht enden wollender Ladebalken. Das Problem dabei ist natürlich schnell erklärt: Die Spieler versuchen ein Spiel zu starten und hängen dann aber so lange im Ladebalken fest, das es unmöglich wird zu spielen.

Gibt es eine Lösung? Auch hier wurde noch kein konkreter Lösungsansatz gefunden. Es besteht die Hoffnung, dass die Entwickler das Problem auf dem Schirm haben und ein Patch vorbereiten. Ein User behauptet zwar, das Problem durch das Bearbeiten der Konfigurations-Datei gelöst zu haben, wir konnten für diese Lösung aber noch keine Bestätigung finden.

Abstürze in Modern Warfare

Nach dem Release von Warzone stellten Spieler auch im Hauptspiel ein paar Probleme fest. So kommt es offenbar vermehrt zu Abstürzen. Zahlreiche Spieler beklagen sich darüber, dass ihr Spiel sich einfach ohne Vorwarnung abschaltet. Der Fehler tritt dabei nicht nur einmalig auf, sondern immer wieder. Einige Spieler können daher effektiv momentan weder Warzone noch Modern Warfare wirklich spielen.

Gibt es eine Lösung? Da sehr viele Spieler von diesem nervigen Bug betroffen sind, haben sich viele bereits auf die Suche nach möglichen Lösungen gemacht. Auf Reddit existiert ein ganzer Thread, in dem Spieler Vorschläge posten können.