Normalerweise bieten Doppel-XP-Aktionen die perfekte Gelegenheit, um in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone aufzuleveln und den Battle-Pass-Fortschritt schneller voranzutreiben. Am vergangenen Wochenende vom 1. bis zum 4. Mai ging das ganze aber nach hinten los. Während alle Spieler auf XP-Jagd gehen wollten, versagten die Server von CoD auf ganzer Linie und das Matchmaking wurde zum reinsten Chaos.

Bei vielen Spielern wurden verdiente Erfahrungspunkte nicht gezählt und in zahlreichen Lobbies musste man minutenlang auf ein Match warten, wenn denn überhaupt eines zustande kam. Aber die Entwickler wollen das wiedergutmachen!

Deshalb haben sie die Aktion einfach erneut gestartet: Ab sofort und noch bis Freitag, den 8. Mai, um 19:00 Uhr deutscher Zeit bekommt ihr erneut die folgenden Ingame-Boni beim Zocken:



Also nutzt diese Gelegenheit, denn diese Boni erlauben euch extrem schnelles Aufleveln. Gerade weil nach dem neuesten Update erneut die beste und zugleich schlimmste aller Playlists zur Verfügung steht: Mit Shipment 24/7 und doppelten XP, steigt ihr Ruckzuck im Level und in euren Battle-Pass-Tiers auf.

Via Twitter äußert sich außerdem einer der CoD-Entwickler zu Wort. Joe Cecot, der Co-Design Director des Multiplayers von Call of Duty schreibt dort, dass die Entwickler genauso frustriert seien wie die Spieler. Er bedankt sich aber auch für die Geduld der Community und erklärt, dass es unheimlich schmerzhaft sei, wenn technische Probleme die Spieler vom Zocken seines eigenen Spiels abhalten würden.

It's really painful when we have issues that prevent players from playing our game. We feel and share your frustration. Thank you to the many devs who cranked through the weekend to get things on track again and thank you for your patience. Let's get back on that grind! https://t.co/tQ2AxtovsG