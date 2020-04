In Call of Duty: Warzone wechseln regelmäßig die spielbaren Playlists. Mal gibt's Trios, mal Squads, mal Solos für den Battle Royale, mal gibt's Duos und mal Trios für den Plunder-Mode - auf jeden Fall bleibt das Menü von Warzone im steten Wandel und spätestens alle zwei Wochen werden die spielbaren Modi ausgetauscht.

Warum muss das sein? Warum ist diese Playlist-Rotation notwendig? Genau das haben wir in einem exklusiven Interview die Entwickler von CoD: Warzone gefragt. Und dabei haben sie uns sinnvolle Argumente geliefert und vor allem klar gemacht: Die Playlists werden sich immer weiter ändern, da ist kein Ende der Abwechslung in Sicht.

Im Interview haben uns Geoffrey Smith, der Multiplayer Design Director, und Joe Cecot, der Co-Design Director of Multiplayer von Call of Duty, Rede und Antwort gestanden.

Zunächst haben uns die beiden erklärt, warum es so unmöglich scheint, einfach alle verfügbaren Playlists gleichzeitig anzubieten - also Solo, Duo, Trio und Squads:

"Es ist eine Frage der Spielerzahlen. Wenn wir zu viele Spielmodi zur Verfügung stellen, splitten wir die Spielerschaft. Dadurch müssen die Leute zu lange warten, um in all die verschiedenen Modi starten zu können. Außerdem können die Leute, die gerne Solos spielen, online zwar sehr laut sein, aber das spiegelt sich eventuell nicht in tatsächlichen Zahlen wider.



Es ist nicht leicht, all das unter einen Hut zu bringen. Deshalb stellen wir die einzelnen Playlists immer ein, zwei Wochen aktiv und dann nehmen wir sie wieder aus dem Spiel. So kann man sie also regelmäßig spielen, aber wir halten unsere Spielerschaft beisammen."