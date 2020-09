Eine sechste Season für Call of Duty: Modern Warfare und den Free2Play-Ableger Warzone gilt als so gut wie sicher. MW-Spieler dürfen also auf neuen Content hoffen, obwohl mit Black Ops: Cold War bereits der Nachfolger in den Startlöchern steht.

Jetzt wissen wir auch, wann Season 6 von MW voraussichtlich startet: In einem Tweet des US-amerikanischen Profi-Teams »Minnesota ROKKR« ist vom 29. September 2020 die Rede.

Dann veranstaltet die Mannschaft nämlich ein Warzone-Turnier mit bekannten Streamern und 100.000 Dollar Preisgeld, um damit »den Start von Call of Duty Season 6 zu feiern«, wie es heißt.

Link zum Twitter-Inhalt

Viele Fanseiten wie Call of Duty Info, ModernWarzone und CharlieIntel stürzten sich sofort auf den Tweet. Dennoch ist diese Information noch mit ein wenig Vorsicht zu genießen: Die Entwickler haben bisher weder eine weitere Season bestätigt, noch einen offiziellen Termin dafür angekündigt.

Was erwartet uns in Season 6?

Der aktuell laufende Battle Pass von Season 5 endet am 28. September 2020, was mit dem Termin von ROKKR perfekt zusammenpasst. Für eine weitere Season sprechen zudem eine Reihe von Indizien, darunter zahlreiche noch nicht veröffentlichte Waffen, die im Code entdeckt wurden:

Das Sturmgewehr AS VAL, das mit einer irrsinnigen Feuerrate schießt

Die vollautomatische AA-12 Shotgun, die Fans aus MW2 kennen (und fürchten)

Eine neue Sniper, vermutet wird die R700 aus CoD 4 oder die Intervention

Mit der neuen Season 6 wird ein weitere Battle Pass mit 100 Stufen für 1.000 CoD Points erscheinen. Darin enthalten sind neben den neuen Waffen auch wieder Skins, Embleme und Blaupausen.

Über mögliche neue Multiplayer-Maps und Neuerungen im Warzone-Modus ist bisher nichts bekannt. Spätestens mit dem Launch von Cold War wird sich der Battle Royale aber grundlegend verändern.