CoD MW & Warzone: Extrem schnelles Sturmgewehr für Season 6 entdeckt

Kennen wir schon jetzt alle neuen Waffen, die in Season 6 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone erscheinen? Gut möglich, denn mit dem Sturmgewehr AS VAL wurde nun wahrscheinlich die dritte neue Knarre entdeckt. Mehrere bekannte und als zuverlässig bekannte Portale bestätigten die Infos. Was steckt hinter der neuen Waffe?

Achtung, geleakte Infos: Die neue Waffe wurde bisher nicht offiziell angekündigt. Allerdings sind die Quellen, die darüber berichten, als zuverlässig und gut informiert bekannt.

AS VAL: Schnell & Leise

Die Waffe existiert wirklich: Als Special Rifle »Shaft« wird sie noch heute von der russischen Armee eingesetzt. Shooter-Spieler dürften der AS VAL schon öfter begegnet sein, zum Beispiel in PUBG, Battlefield 4 und Escape from Tarkov. Schon seit längerem wünschten sich einige Spieler, dass das Assault Rifle in Modern Warfare einzieht.

Das zeichnet sie aus: Die reale AS VAL hat mit 900 RPM eine sehr hohe Feuerrate, 20er- oder 30er-Magazine und einen integrierten Schalldämpfer. Die Stats in Modern Warfare dürften ähnlich aussehen - und das Sturmgewehr ziemlich stark machen.

Die Quelle der Infos: Der Twitter-Account BKTOOR teilte ein kurzes Video, der die AS VAL in Aktion zeigt. Das Video bestätigt die hohe Schussfrequenz:

Link zum Twitter-Inhalt

Ein weiterer bekannter CoD-Experte, der YouTuber TheXclusiveAce, zeigte zwar keine Aufnahmen der neuen Waffe, bestätigte aber die Informationen über die AS VAL in einem eigenen Video.

Wann erscheint die Waffe?

Aller Voraussicht nach in Season 6 von Modern Warfare. Bis jetzt kamen mit jeder Season 3 neue Waffen dazu, zwei steckten im jeweiligen Battle Pass und eine erschien später per Mid-Season-Update. Ob die AS VAL direkt zum Start von Season 6 verfügbar wird oder erst einige Wochen später, ist noch nicht bekannt.

Vermutlich kennen wir mit dem Leak der AS VAL nun alle drei neuen Waffen der kommenden Season: Kürzlich wurde die gefürchtete Shotgun AA-12 entdeckt. Laut mehreren gut informierten Leak-Portalen soll die Sniper R700 die dritte neue Knarre sein.

Was sonst noch in CoD passiert: Die Zukunft von Warzone ist eng mit Black Ops: Cold War verknüpft. Das neue Call of Duty mit Cold-War-Setting gibt bald erste Infos zum Multiplayer bekannt.