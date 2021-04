Das lange Warten auf die neue Map für Call of Duty: Warzone wird vermutlich bald ein Ende haben. In der Nacht auf den 1. April 2021 wurde ein Ausschnitt aus dem offiziellen Trailer zur neuen Karte geleakt.

Vieles deutete darauf hin, dass wir eine komplett neue Map im Uralgebirge bekommen. Wie der Trailer nun verrät, wird es sich bei der kommenden Karte aber vielmehr um ein überarbeitetes Verdansk 2.0 im neuen Setting handeln.

Verdansk wechselt zum Cold War Setting

Das zuerst auf Twitter geleakte Video zeigt, dass wir mit Season 3 von CoD Warzone statt einer völlig neuen Map wohl ein Verdansk der 80er-Jahre bekommen werden. Publisher Activision hat den Clip innerhalb weniger Stunden mehrfach entfernen lassen, was für seine Authentizität spricht.

Auf Reddit ist der Trailer-Ausschnitt aber weiterhin zu sehen:

Link zum Reddit-Inhalt

Zwar sind die gezeigten Änderungen bislang nicht offiziell bestätigt, aber wie VGC aus angeblich glaubwürdigen Quellen erfahren haben will, soll es sich tatsächlich um Ausschnitte des offiziellen Trailers zur neuen Karte handeln.

Welche Änderungen gibt es? Wie der Trailer zeigt, gibt es große Unterscheide bei einigen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der aktuellen Verdanks-Karte. Das Stadion in der Mitte der Karte ist beispielsweise noch eine Baustelle und statt dem Staudamm im Norden der Map steht dort ein Aquädukt.

Auch das Duga-2-Radar aus der Call of Duty Black Ops: Cold War Mission »Ashes to Ashes« taucht im Trailer auf und wird im neuen Spielgebiet zu finden sein.

Laut CharlieIntel soll der vollständige Trailer rund eine Minute lang sein und zeigen, wie die beiden amerikanischen Rapper Young Thug und Jack Harlow in einem Helikopter über die Karte fliegen, während sich diese in die Achtziger-Jahre-Variante verwandelt.

Wann erscheint die neue Map für CoD Warzone?

Es ist wahrscheinlich, dass die Karte zu Beginn von CoD Warzone Season 3 veröffentlicht wird. Zwar gibt es hierfür noch kein offizielles Release-Datum, allerdings endet der Battle Pass am 21. April 2021. Erfahrungsgemäß startet am nächsten Tag die neue Season.

Sollte der Pass nicht verlängert werden, startet Season 3 also am 22. April 2022. Dieses Datum ist besonders interessant, da Gerüchten zufolge hier die seit Monaten angedeutete Atomexplosion stattfinden soll. Mehr Infos zur möglichen Atomexplosion sowie alle weiteren Gerüchte und Leaks findet ihr in diesem Artikel.