Call of Duty 2020: Teaser in Warzone deutet baldige Enthüllung an

Die Teaser zu dem für 2020 geplanten neuen Call-of-Duty-Ableger, bei dem es sich allen Hinweisen zufolge um Black Ops: Cold War handeln wird, verdichten sich. Jetzt tauchte ein weiteres Indiz im Battle-Royale-Modus Warzone auf.

Mitten im laufenden Match sahen die Spieler hier für wenige Sekunden eine mysteriöse Nachricht. Das zeigt zum Beispiel der Twitter-Nutzer TwomesYT im Video, das wir für euch zu Beginn dieser News eingebettet haben.

Der eingeblendete Text lautet »Know your History«. Darauf folgen zudem eine Reihe von kyrillischen Buchstaben, die Google Translate zufolge übersetzt so viel bedeuten wie »Doomed to repeat it«, also auf Deutsch: »Verdammt sie zu wiederholen«.

Ein Hinweis auf den Kalten Krieg

Diese Zeilen dürften auf das berühmte Zitat des Philosophen George Santayana anspielen, der in seinem Werk »The Life of Reason: The Phases of Human Progress« aus den Jahren 1905 bis 1906 erklärte:

"Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen"

Diese Aussage wurde im Laufe der Zeit von vielen Persönlichkeiten in verwendet. Eine der bekanntesten Nutzungen dürfte die von Winston Churchill sein, der in einer Ansprache während des Kalten Krieges im Jahr 1948 diese Zeilen verwendet haben soll.

America's National Churchill Museum behauptete 2012 allerdings, dass Churchill dieses Zitat nie geäußert habe. Auch nicht in abgewandelter Form. Dennoch hält sich dieser Glaube, was wohl auch zur Nutzung in Call of Duty Warzone beigetragen haben dürfte.

Der Teaser scheint damit zu bestätigen, was Leaks und Gerüchte bereits seit längerer Zeit erklären: Dass es sich bei dem für 2020 geplanten Call of Duty in der Tat um Black Ops: Cold War handeln wird, das den Kalten Krieg als Setting verwenden soll.

Wann folgt die Ankündigung?

Mit diesem Zitat geschah zudem, was ebenso bereits seit längeren spekuliert wird: Dass die Ankündung des nächsten Call of Duty auch innerhalb von Warzone stattfinden wird. Der offizielle Reveal des kommenden Shooters fehlt jedoch noch.

Voraussichtlich müsst ihr jedoch nicht mehr lange auf diesen warten. Denn am 7. August meldeten sich eine Reihe von Influencer zu Wort, die ein mysteriöses Paket vom Call-of-Duty-Publisher Activision erhalten haben. Dieses dürfen sie allerdings erst am Montag, den 10. August 2020 öffnen.

Die geläufigste Annahme ist derzeit, dass sich in der mysteriösen Kiste Informationen zu Black Ops: Cold War befinden. Dieser Glaube wird durch den neuen Teaser natürlich noch einmal befeuert. Absolute Sicherheit werden wir jedoch erst in einigen Tagen haben.