Wie stark ähnelt der Multiplayer von CoD Vanguard dem 2019er Call of Duty: Modern Warfare? Wirklich sehr stark, wenn wir uns am Gameplay des neuen Modus Champion Hill aus der PS5-Alpha orientieren.

Der bekannte YouTuber »Jackfrags« zeigte auf seinem Kanal eine ganze Partie aus Champion Hill, der wie ein in sich geschlossenes Turnier aus Gunfight-Runden funktioniert. Hier seht ihr die Gameplay-Szenen:

Wie und wann ihr selbst spielen könnt, behandeln wir im extra Artikel zu CoD Vanguard.

Wie Modern Warfare - mit WW2-Anstrich

Die offensichtlichen Ähnlichkeiten fangen schon bei der Grafik an, schließlich basiert Call of Duty: Vanguard auf der selben Engine (IW 8.0), die erstmals bei CoD: MW zum Einsatz kam. Ergebnis ist der typische dreckige, aber hochwertige Look des 2019er Call of Duty.

Rein visuelle Aspekte ausgeklammert: Wir sehen auch, dass sich das Bewegungsmodell stark an Infinity Wards Modern Warfare orientiert. Und auch das Waffenspiel und die Animationen liegen deutlich näher an MW, als es beim 2020er CoD: Cold War der Fall war.

Das Aufstützen aus Modern Warfare ist zurück: Aber anders als bei MW dürfen Spieler sich jetzt trotz Mount-Position seitwärts bewegen, was weniger statische Spielsituationen ermöglicht und das Aufstützen damit zu einem vielseitig einsetzbaren Taktikmittel machen könnte.

Apropos Taktik: Auch der taktische Sprint aus MW kehrt in Vanguard zurück. Neben dem normalen Rennen können Spieler also für kurze Zeit besonders schnell sprinten. Passend dazu bietet Call of Duty: Vanguard auch den Perk »Double Time« wieder an.

Und das sind nur einige der Parallelen zum Multiplayer von CoD: MW, die uns im Gameplay von Vanguard aufgefallen sind. Wir empfehlen Fans des vorletzten CoD, das Video von Jackfrags anzuschauen.

