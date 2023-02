CoD Warzone 2: Der neue Gesichts-Glitch ist so schrecklich, wie er lustig ist

Spiele bleiben in den meisten Fällen nicht vollkommen von Bugs und Glitches verschont. Während diese oft frustrierend und ärgerlich sein können, sind sie manchmal auch einfach nur ein Grund zum Lachen: In CoD Warzone 2 wurde ein Spieler jetzt Opfer eines Glitches, der ihn zunächst ziemlich erschreckte, aber auf Reddit nun für Erheiterung sorgt.

Vor einiger Zeit hatten übrigens bereits fliegende Boote ihr Unwesen in Al Mazrah getrieben:

Ein schrecklicher Anblick

Nachdem er ein Gefecht beendet hatte, wurde 604WeekendWarrior von seinem Operator in der Lobby begrüßt. Allerdings fehlte dem armen Soldaten fast sein komplettes Gesicht, womit er eher einer Figur aus einem Horrorspiel ähnelte:

Als er den ersten Schreck überwunden hatte, postete der Spieler einige Fotos von seinem Horror-Soldaten auf Reddit, wo er allerlei humorvolle Antworten erhielt. So schrieb etwa piesterc:

10 von 10, ich würde diesen Skin kaufen.

Und OG_Swede ist sich sicher dass uns die Rückkehr der Zombies aus vorherigen CoD-Spielen erwartet:

Sie leben!! Zombies bestätigt, haha!

Early_Supect_7068 erinnert sich dagegen mit Schaudern an den Release von Assassin's Creed Unity, das dasmals von gleichermaßen gesichtslosen Charakteren heimgesucht wurde. Diesen und weitere unheimliche Glitches stellen wir euch übrigens in unserem großen Bug-Report (haha) vor:

Aktuelles zu Warzone 2

Neben diesem recht harmlosen und wohl bisher recht seltenen Glitch hat Warzone 2 allerdings auch einige ernstere Probleme. Zum Release wurde das Battle Royale von einigen frustrierenden Bugs und Abstürzen geplagt, was wir auch im Test bemängelten. Season 2 soll nun einige Fehler wiedergutmachen und liefert natürlich auch jede Menge neue Inhalte:

1:26 CoD MW2 und Warzone 2: Launch-Trailer zeigt Neuerungen von Season 2 in 90 Sekunden

Sind euch auch schon lustige Bugs und Glitches in Spielen begegnet? Musstet ihr verwirrten NPCs aushelfen oder wurdet von einer Riesenkeule fast in den Weltraum katapultiert? Oder haben euch Spiel-Fehler schon fast zum Verzweifeln gebracht? Schreibt es gerne in die Kommentare!