Ein bisschen Déjà vu löst es ja schon aus: Season 2 von Call of Duty: Warzone steht an. Also die zweite Season 2, diesmal verknüpft mit Cold War statt Modern Warfare. Wieder gibt's einen neuen Battle Pass mit 100 Rängen und wieder wartet ein größerer Download auf euch.

Damit ihr alles Wichtige auf einen Blick findet, haben wir für euch eine Übersicht mit allen Infos zum Start von Season 2 erstellt.

Alle Infos zum Download von Season 2

Wann kann ich Season 2 herunterladen?

Das Update 1.12 erscheint diesmal zu unterschiedlichen Zeiten für Cold War und Warzone, ihr könnt es aber für beide Spiele vorab herunterladen.

Cold War: Das Update steht seit 24. Februar um 6 Uhr zum Download bereit. Ihr könnt es also sofort herunterladen, wenn ihr diese Meldung lest.

Das Update steht seit 24. Februar um 6 Uhr zum Download bereit. Ihr könnt es also sofort herunterladen, wenn ihr diese Meldung lest. Warzone: Das Update für Season 2 des Battle Royale erscheint einen Tag später, nämlich am 25. Februar zwischen 6 und 8 Uhr.

Wann kann ich Season 2 spielen?

Alle neuen Inhalte sollen am 25. Februar um 6 Uhr freigeschaltet werden. Was euch an neuen Waffen, Maps, Spielmodi und Operators erwartet, stellen wir euch hier in einer eigenen Meldung vor:

Wie groß ist der Download von Season 2?

Für den Patch zu Season 2 solltet ihr wohl wie üblich etwas Zeit einplanen. Bisher sind die folgenden Downloadgrößen bekannt - beachtet, dass sie unterschiedlich ausfallen können, je nachdem, welche Teile des Spiels ihr installiert habt und ob ihr 4K-Texturen verwendet.

Cold War:

PC: 31 GB

31 GB PS4: 11 GB

11 GB PS5: 20 GB

20 GB Xbox One: 15 GB

15 GB Xbox Series X: 25 GB

Warzone:

Bisher ist die Downloadgröße der Season 2 in Warzone noch nicht bekannt.

Alle Infos zum Battle Pass in Season 2

Wie funktioniert der neue Battle Pass?

Hier bleibt alles beim alten, der Pass enthält wieder 100 Ränge, die ihr freispielen könnt. Es gibt eine abgespeckte, kostenlose Version, die eurem Account automatisch hinzugefügt wird.



Wenn ihr alle Belohnungen haben wollt, dann müsst ihr dafür die kostenpflichtige Variante für 1.000 CoD-Punkte (etwa 10 Euro) kaufen. Wenn ihr direkt die ersten 20 Ränge freischalten möchtet, kostet euch das Battle Pass Bundle 2.400 CoD-Punkte (ungefähr 20 Euro).

Welche Rewards stecken im Battle Pass?

Belohnungen in Season 2:

Zwei neue Waffen: Die beiden neuen Knarren schaltet ihr auf Rang 15 und Rang 31 frei - auch in der kostenlosen Version des Battle Pass.

Neue Waffen-Blaupausen: Insgesamt enthält der Battle Pass in Season 2 zwanzig neue Blaupausen, darunter elf legendäre.

Insgesamt enthält der Battle Pass in Season 2 zwanzig neue Blaupausen, darunter elf legendäre. Neue Operator-Skins: Darunter ein Skin für Russell Adler auf Rang 20 und ein Skin für den neuen Operator Naga auf Rang 100. Diese kosmetischen Items stecken nur im kostenpflichtigen Battle Pass.

Darunter ein Skin für Russell Adler auf Rang 20 und ein Skin für den neuen Operator Naga auf Rang 100. Diese kosmetischen Items stecken nur im kostenpflichtigen Battle Pass. CoD-Punkte: Im kostenlosen Pass gibt's 300, im vollen sogar 1.300 CoD-Punkte. Wenn ihr die aufspart, könnt ihr euch den Battle Pass von Season 3 kaufen, ohne nochmal Geld auszugeben.

Was ist eigentlich mit Modern Warfare?

Nach dem Release von Cold War wurde es sehr still um den Vorgänger Modern Warfare, zumindest was neue Updates angeht. Doch eine Season 7 für MW könnte tatsächlich kommen, wenn man einem neuen Leak Glauben schenken darf.