CoD: Warzone soll schon bald Duos, Squads & einen Action-Modus bekommen

Der riesige Hype um den kostenlosen Battle-Royale-Ableger Call of Duty: Warzone scheint aktuell kein Ende nehmen zu wollen - wie wir kürzlich berichteten, haben bereits über 30 Millionen Spieler das Spiel gespielt. Warzone ist also auf dem besten Weg, ähnlich erfolgreich wie Apex Legends zu starten - EAs Battle Royale erreichte in den ersten vier Wochen immerhin 50 Millionen Spieler.

Doch trotz aller Begeisterungen vermissen die Fans noch einige wichtige Features: Zwar wurde dem Titel bereits vor einigen Tagen ein Solo-Modus hinzugefügt, es fehlen aber Modi für Teams aus zwei und vier Spielern. Ein neuer Leak will nun bestätigen, dass Entwickler Infinity Ward diese bald ins Spiel einbauen könnte.

Leak bestätigt angeblich Duo- und Squad-Modus

Der Twitter Account ModernWarzone zeigt nun erste Screenshots des Ingame-Menüs, die einen Duo- und Squad-Modus bestätigen sollen:

Duos, and squads are definitely coming in the future, as well as the ability to change rules and run private matches of #Warzone!



All of this was assumed from the code but it’s nice to an in game menu. Thanks to discord user Shenlord for the pictures! #CallofDuty #CoDWarzone pic.twitter.com/Kcfzbg98iY — ModernWarzone (@ModernWarzone) March 20, 2020

Die geleakten Bilder sollen auf Informationen, die ein Dataminer im Code des Spiels gefunden hat, basieren. Da es sich um einen Leak handelt, sind diese Informationen - wie immer - mit Vorsicht zu genießen. Solange Activision nichts Offizielles verkündet, sollten sich die Fans nicht zu früh freuen.

Allerdings scheinen ein Duo- sowie Squad-Modus unvermeidliche Ergänzungen für Call of Duty: Warzone zu sein: Die Battle-Royale-Konkurrenten Playerunknown's Battleground und Fortnite bieten schon länger die Möglichkeit, mit einem Team aus zwei oder vier Spielern anzutreten; Apex Legends bietet im Rahmen von Events immer mal wieder den Duo-Spielmodus an.

High-Action-Modus soll ebenfalls kommen

Derselbe Leaker, der auch die Duo- und Squad-Modi voraussagt, erwähnt auch einen sogenannten High-Action-Modus:

Laut den gezeigten Bildern soll der Modus mehr Geld, mehr legendäre Kisten und mehr Killstreak-Drops bringen. Vermutlich handelt sich hierbei um einen zeitlich limitierten Spielmodus, der den aktuellen Beutegeld-Modus ersetzen könnte.

Da Infinity Ward jeden Dienstag ein Update veröffentlichen will, wird der nächste Patch am 24. März 2020 auf die Live-Server aufgespielt werden. Womöglich können Battle-Royale-Fans also schon ab morgen in den neuen Teamgrößen und im High-Action-Modus antreten.