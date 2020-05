Battle Royale geht jetzt endlich auch zu zweit! Lange mussten Spieler warten, doch mit dem Ende von Season 3 liefert Call of Duty Warzone den ersehnten Duos-Modus.

Darüber hinaus erwartet euch ein Double-XP-Wochenende, das vermutlich in dieser Season das letzte sein wird. Wir fassen für euch zusammen, was ihr zum neuen Update wissen müsst.

Zunächst natürlich den Elefanten im Raum: Der Duos-Modus hält endlich Einzug in Call of Duty: Warzone und erfüllt damit einen monatelangen Fan-Wunsch. Auf Twitter kündigten die Entwickler von Infinity Ward das Ganze so an:

?Playlist Update for #Warzone! Rolling out now across all platforms....

Solos

Duos ??

Trios

Quads

Plunder Quads — Infinity Ward (@InfinityWard) May 29, 2020

Mit dem Update sind nun sämtliche Team-Größen bis zu vier Leuten für den Shooter verfügbar, die Community zeigt sich auf Twitter mehr als begeistert. Immerhin wurde der Modus bereits von Beginn an gefordert, laut den Entwicklern habe es aber noch Zeit gebraucht, um sich ums Balancing zu kümmern. So freuten sich einige Warzone-Spieler mehr als überschwänglich darüber:

Spielen könnt ihr Duos sowohl mit einem Freund als auch mit einem zufällig zugeteilten Spieler. Am Spielprinzip ändert sich sonst nichts, man darf nur gespannt sein, ob Infinity Ward die besagten Balance-Probleme nun wirklich in den Griff bekommen hat. Auch die Map bleibt die Gleiche, auch wenn sich das womöglich bald mit einer gigantischen Katastrophe ändern könnte.

Doppelte XP zum Ende von Season 3: Damit ihr auch einen Grund habt, euch mit einem Freund ins Getümmel zu stürzen, gibt's als Abschluss der dritten Season noch einmal doppelte Erfahrungspunkte spendiert. Dieser Bonus bezieht sich sowohl auf die »normalen« XP als auch auf die Erfahrungspunkte für Waffen und den Battle Pass. Das Event läuft bis Dienstag um 19 Uhr und wird wohl das letzte in dieser Season sein.

Da stellt sich der geneigte Warzone-Spieler natürlich die Frage: Was kommt als nächstes für den Battle Royale? Und tatsächlich gibt es bereits eine ganze Menge Leaks und Gerüchte, was euch in der neuen Season 4 so alles erwarten könnte.