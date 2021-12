CoD Warzone: Häufige Bugs in Season 1 und was ihr dagegen tun könnt

Dass der große Season-Start von Call of Duty: Warzone nicht ohne Stolperer abläuft, überrascht vermutlich wirklich niemanden. Entsprechend häufen sich gerade die Bug-Meldungen - und der volle Launch steht ja am 9. Dezember erst noch an.

Wir sammeln in diesem Artikel nervige Fehler und mögliche Lösungen. Falls neue Bugs auftauchen oder ein Fix sie behebt, werden wir unser Übersicht natürlich direkt aktualisieren.

Audio-Bugs

Es gibt derzeit offenbar gleich mehrere nervige Probleme mit dem Sound auf der neuen Pazifik-Karte. Unter anderem sind Luftschläge extrem laut, selbst wenn sie weit weg von euch stattfinden. Vermutlich wird die Lautstärke in einem kommenden Fix gesenkt, bis dahin müsst ihr euch wohl oder übel selbst mit den Sound-Reglern behelfen.

Bug: Audio-Probleme innerhalb des Teams

Was ist das? Einige Spieler berichten, dass ihre Team-Mitglieder sie zwar hören können, umgekehrt klappt es aber nicht. Ihr redet also, bei euch kommt dafür kein Sound an. Unpraktisch, wenn man sich absprechen will.

Was kann ich dagegen tun? Das inoffizielle Info-Portal ModernWarzone teilte einen möglichen Fix, der laut Kommentaren zumindest bei einigen für Besserung gesorgt hat. Stellt euer Standard-Soundgerät in den PC-Einstellungen auf euer Headset um, nicht im Spiel selbst.

Wenn ihr mit Freunden zusammen spielt, dann weicht am besten direkt auf ein anderes Programm wie Discord aus.

Bug: Sound bricht ab

Was ist das? Bei Reddit berichten mehrere Spieler, dass der Sound auf Caldera alle paar Sekunden komplett verstummt und sie dann weder Musik, Schüsse noch Schritte wahrnehmen können. Andere scheinen dieses Problem überhaupt nicht zu haben.

Was kann ich dagegen tun? Im Moment nicht viel, außer eure Sound-Einstellungen extra gründlich zu überprüfen. Vermutlich liegt der Fehler nicht bei eurem PC, sondern auf der Serverseite. Hoffentlich wird bald ein Fix veröffentlicht.

Grafik-Bugs

Der Launch von Season 1 hat einen kantigen, alten Bekannten zurückgebracht - hoffentlich nur kurz. Grundsätzlich scheinen die Grafik-Probleme vor allem auf den Konsolen aufzutauchen, dort gibt es Berichte über miserable Auflösung, nerviges Aufploppen von Bäumen und so weiter.

Bug: Polygone statt Waffe

Was ist das? Falls ihr Warzone schon länger spielt, dürfte euch dieser Grafik-Fehler bekannt vorkommen. Manchmal explodiert eine Waffe, die ihr aufhebt, in einen dunklen Splitterhaufen Polygone. Gelegentlich sieht auch der komplette Operator so aus.

Was kann ich tun? Einen Exorzisten rufen. Spaß beiseite, leider gibt es für diesen Grafik-Bug derzeit keine Lösung, außer auf einen Fix von Seiten der Entwickler zu warten. Allerdings könnt ihr auf eine andere Waffe wechseln, die dann (meistens) wieder normal aussieht. Besonders häufig soll der Bug bei der neuen STG44 auftreten.

Bug: Aufploppende oder verschwommene Texturen

Was ist das? Vor allem Konsolenspieler melden solche Grafikprobleme, aber auch vom PC trudeln ähnliche Meldungen ein. Das Ganze kann zum Beispiel so aussehen:

Was kann ich tun? Versucht mal, ob es sich bessert, wenn ihr das Texturen-Streaming in den Grafik-Optionen ausschaltet. Ansonsten müssen wir leider auch hier auf einen offiziellen Fix warten.

Abgesehen von Hotfixes, die laut dem Trello-Board von Raven Software geplant sind, stehen im Lauf von Season 1 noch viele weitere Neuerungen an. Einen kompletten Überblick und die Roadmap für Warzone Pacific findet ihr hier:

Falls ihr auf Bugs oder technische Probleme stoßt, schreibt es uns gerne in die Kommentare! Wir nehmen Fehler, die gehäuft vorkommen, dann entsprechend in den Artikel auf.