CoD: Warzone: Spieler landet irren Fahrzeug-Kill mit dem Raketenwerfer

In einem aktuellen Video zu Call of Duty: Warzone räumt ein Spieler gleich drei Fahrzeuge hintereinander mit dem Raketenwerfer ab. Alle fahren nacheinander in seine Schussbahn - was ihm zu einem spektakulären Triple-Kill im Battle Royale verhilft. Unter einem Reddit-Thread dazu entbrannten hitzige Diskussionen über RPG, Vehikel und welche Features overpowered sein könnten.

Was können Warzone-Spieler aus dem Clip lernen?

Vorweg sollte man anerkennen, dass der Spieler »swiffleswaffle« sich eine sehr vorteilhafte Position aussuchte und gut zielte. Außerdem sind RPGs gegen Fahrzeuge die wohl beste Waffe, da sie auf große Distanz viel Schaden anrichten und ihre Hitbox großzügig ausfällt. Das Gegnerteam hätte den Dreifach-Kill allerdings vermutlich verhindern können. In den Kommentaren finden sich einige Tipps dazu:

Kommunikation ist in den Mehrspieler-Modi von Warzone entscheidend. Zumindest der dritte Fahrer hätte die Engstelle vermeiden können, wenn ihn seine Squad-Mitglieder rechtzeitig gewarnt hätten. Natürlich kann es auch sein, dass er bescheid wusste und sich trotzdem zum Weiterfahren entschied. Dass diese Wahl nicht unbedingt klug war, zeigt das Ergebnis.

Aufmerksamkeit hätte möglicherweise das Desaster verhindert. Zwar haben bei weitem nicht alle Spieler ausreichend RPG-Munition für drei Schüsse hintereinander bei sich - aber im Zweifelsfall wäre es klüger, davon auszugehen, dass der Gegner noch Ammo hat.

Positioning kann einen spielentscheidenden Einfluss haben. In der Engstelle hatten die Fahrzeuge keine Möglichkeit, der Granate auszuweichen. Grundsätzlich ist das Aufteilen auf mehrere Vehikel eine gute Idee, damit bei einem Abschuss nicht das ganze Team draufgeht - wenn man sich dann auch umsichtig verhält.

Unsere besten Tipps zu Waffen, Aufsätzen und Perks für Warzone haben wir für euch in diesem Guide zusammengefasst:

2 0 Mehr zum Thema CoD Warzone: Die besten Waffen & wichtige Loadout-Tipps

RPG gegen Fahrzeuge: Ein umstrittenes Thema

Raketenwerfer und Vehikel in Warzone - diese beiden Features beschäftigen Spieler schon seit einer Weile. Während viele die RPGs als übertrieben stark empfinden, stören sich andere an den gepanzerten Vehikeln im Battle Royale. Infinity Ward hörte auf die Kritik und entfernte die großen Trucks komplett aus dem Solo-Modus - aus Balancing-Gründen, da Spieler mit Fahrzeugen zu echten Killermaschinen wurden.

Immer wieder werden auch Stimmen laut, die die Raketenwerfer lieber aus Warzone entfernt sehen wollen. Sie kritisieren den massiven Schaden und die große Hitbox der Granaten. Auch die kurze Nachladezeit von unter 1,5 Sekunden wird von manchen bemängelt.

Nach wie vor das größte Problem von Warzone dürften allerdings die zahlreichen Cheater sein. Sie nerven weite Teile der Community so sehr, dass viele das eigentlich beliebte Crossplay-Feature bewusst abstellen.