Die Trucks in Call of Duty: Warzone sorgten für Belustigung, aber auch viel Frust unter Spielern. Weil sie teilweise absurd tödlich waren, forderten Fans ihre Abschaffung oder zumindest starke Überarbeitungen.

Die Entwickler hören offenbar zu: Im Solo-Modus des Battle Royale wurden die großen Panzer-Fahrzeuge jetzt entfernt. Als Begründung nennt Creative Director Amos Hodge ihre Auswirkungen auf die Meta:

We pulled out the big Armored Trucks from the solo playlist. Hopefully that tones downs the vehicle meta a bit. #Warzone