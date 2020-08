Loadouts sind in Call of Duty: Warzone heiß begehrt: Die auf der Karte abgeworfenen Kisten sind deshalb immer entsprechend stark umkämpft. Dass der vom Himmel fallenden Behälter dabei möglicherweise selbst der größte Feind sein kann, durfte ein ahnungsloses Squad vor kurzem feststellen.

Wenn die Kiste zum Meteor wird

Die folgende Geschichte beginnt mit dem Spieler BeefJuicyHot. Mit zwei weiteren Kollegen hat er in einer Warzone-Runde zu Beginn richtig Glück. »Leute, ich weiß nicht, ob wir jemals so gut für ein Spiel gerüstet waren«, heißt es noch von seinem Mitspieler am Anfang eines Reddit-Videos. Was jedoch nach diesem Satz passiert, widerspricht der gesamten Glückstheorie:

Link zum Reddit-Inhalt

Unterwegs im Helikopter fühlten sich die Spieler noch einmal eine Ecke sicherer - bis eine angeforderte Loadout-Kiste aus dem Nichts das Fahrzeug trifft. Binnen weniger als einer Sekunde waren alle drei Insassen erledigt, obwohl sie nicht mal selbst die Kiste wollten.

Statt eines siegreichen Matches dank überlegener Ausrüstung ging es so unverhofft direkt ins Gulag. Ein hörbar frustiertes »Charlie...« an die Teamkameraden inklusive.

Die Warzone-Regel: Es darf nie zu gut laufen

Was könnt ihr daraus lernen? Zum einen: Selbst im Helikopter solltet ihr ab und an den Himmel über euch im Auge behalten. Manchmal fallen Dinge herunter, dessen Kontakt ihr lieber meidet.

Die zweite Weisheit fasst der Reddit-Nutzer mais-garde-des-don unterhalb des Videos zusammen: Sobald es zu gut läuft, werdet ihr entweder von einem Pro-Spieler erschossen, ein Cheater macht einen Strich durch die Rechnung oder es kommt zu einem echt dämlichen Tod.

Der »Meteor« ist übrigens nicht das erste Fall, in dem eine Loadout-Kiste für einen frühzeitigen Tod in Verdansk verantwortlich ist:

5 1 Mehr zum Thema CoD: Bug verwandelt Kisten in tödliche Gegner

Season 5 in Warzone gestartet

In Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ist mittlerweile die Season 5 gestartet. In unserer Übersicht findet ihr alle Infos zu den größten Änderungen an Warzone mit der neuen Season:

115 4 Mehr zum Thema Season 5: Alle Infos, Map-Änderungen & Waffen

Der Start verlief jedoch nicht ganz ohne Probleme. Entwickler Infinity Ward hat allerdings bereit erste Updates gegen einen Exploit und einen Waffen-Glitch veröffentlicht.