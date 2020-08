Nach dem Start von Season 5 gab es zwischenzeitlich eine sehr einfache Methode in Call of Duty: Modern Warfare sowie dem Battle-Royale-Modus Warzone in kürzester Zeit an sehr viele Erfahrungspunkte zu kommen. Damit ist jetzt Schluss. Mit dem Update vom 11. August behob der Entwickler das Schlupfloch, der XP-Exploit ist damit Geschichte.

Wie funktionierte der XP-Exploit?

In der Shooting Range »Trial« konntet ihr mit einem einfachen und wiederholbaren Trick innerhalb weniger Sekunden 10.000 Erfahrungspunkte verdienen. Das funktionierte, indem sich Spieler selbst mit C4 in die Luft gejagt und danach das Spiel verlassen haben.

Modern Warfare glaubte in diesem Fall, dass ihr die Herausforderung in unter 30 Sekunden abgeschlossen und damit eine 3-Stern-Wertung erzielt habt. Mithilfe eines Double XP Token konntet ihr gar noch mehr verdienen. Dieser Trick machte es extrem leicht, den Season-5-Battle-Pass hochzuleveln.

Patch entfernt Exploit

Dass diese Möglichkeit der Vergangenheit angehört, geht aus den Patch Notes hervor. Eine einzige Zeile erklärt, dass der Entwickler einen Exploit in Zusammenhang mit der Shooting Range behoben hat. Ab sofort müssen also alle Spieler wieder auf ehrlichen Wege hochleveln.

Die weiteren Änderungen des Updates sind überschaubar. Neben einem Fehler beim Öffnen der Armory sowie einem Problem im Zusammenhang mit den Explosivkugeln der Rytec AMR, gibt es eine Hand voll von Balancing-Änderungen, die gerade die als sehr stark geltende Bruen MK9 abschwächen:

FAL: Kopfschussschaden erhöht, Schaden auf kurze Entfernungen reduziert.

Kopfschussschaden erhöht, Schaden auf kurze Entfernungen reduziert. Holger-26: Höhere Schadensreichweite und ADS-Geschwindigkeit.

Höhere Schadensreichweite und ADS-Geschwindigkeit. Bruen MK9: Verringerte Schadensreichweite.

Verringerte Schadensreichweite. M91: Höherer Schaden auf kurze Entfernungen, schnellerer Wechsel in den Zielmodus.

Was passiert noch bei CoD?

Nach dem Start von Season 5 entdeckten die Spieler eine Reihe von geheimen Änderungen, die der Entwickler nicht in den Patchnotes nannte. Ebenso gibt es aktuell einen hinterhältigen Bug, der euch hunderte Stunden Grind vermiesen kann und euch eine Belohnung vorenthält.

Zudem werdet ihr bald mehr über die Zukunft der Shooter-Reihe erfahren. Bereits am Freitag, dem 14. August 2020, steht anscheinend ein Event an. Das soll das kommende Call of Duty 2020 »Black Ops: Cold War« zwar noch nicht enthüllen, könnte aber mehr Hinweise zu diesem liefern.