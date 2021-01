CoD Warzone: Wie ihr die MAC-10 besser macht, als sie ohnehin schon ist

Link zum YouTube-Inhalt

Die MAC-10 ist in Call of Duty: Warzone schon jetzt gefürchtet, weil sie schlichtweg viel zu effizient ist. Doch wie der Streamer Nickmercs jetzt zeigt, lässt sich die Maschinenpistole mit dem optimalen Loadout noch tödlicher machen, indem man ganz einfach nur ein einziges Attachment austauscht.

Was ist das beste Loadout für die MAC-10?

Mit einigen Patches schwächte der Entwickler das mächtige SMG in der Vergangenheit bereits ab. Nicht nur wurde ein Fehler behoben, durch den die Waffe mit einem bezahlten Skin stärker wurde, auch erhielt die Waffe bereits einen Nerf.

Warum ist die MAC-10 so gut? Mit den richtigen Attachements ist die MAC-10 am besten für Kämpfe auf kurze Distanz geeignet. Die hohe Feuerrate der Machinenpistole sorgt dafür, dass Spieler mit der Waffe extrem schnell Schaden austeilen können, während größere und/oder Schnellwechselmagazine dazu beitragen, dass einem nicht so schnell die Kugeln ausgehen. Über größere Entfernungen hinweg büßt die MAC-10 wiederum etwas an ihrer Effizienz ein. Beliebt und mächtig ist die MAC-10 in ihrem aktuellen Zustand dennoch.

Wie wird die MAC-10 noch besser? Während die meisten Spieler bei der Mac-10 bisher auf das 53-Round-Drum-Magazin setzten, tauschte Nick dieses gegen ein Salvo 53 Round Fast Mag aus. Dadurch lässt sich die Waffe noch schneller nachladen. Der einzige Nachteil ist eine längere Zeit für den Wechsel auf das Zielvisier. Allerdings gleichen die weiteren Attachments der Waffe diesen bereits aus.

Das Loadout des Streamers sieht damit wie folgt aus:

Mündung: Muzzle Break 9

Muzzle Break 9 Lauf: 5.3? Extended

5.3? Extended Magazin: Salvo 53 Rnd Fast Mag

Salvo 53 Rnd Fast Mag Griff: Patrol Grip

Patrol Grip Schulterstütze: Wire Stock

Ein weiteres Meta-Loadout der Mac-10, sowie zwei weitere sehr gute Waffenkonfigurationen stellen wir euch in einem Guide mit den drei besten Waffen für Call of Duty: Warzone vor.

Probleme mit Call of Duty: Warzone

Unser Redakteur Philipp Elsner findet derweil, dass Warzone dringend Hilfe brauch. Unter anderem beim Balancing des Spiels ist seiner Meinung nach derzeit einiges im Argen. Waffen wie die MAC-10, die DMR-14 oder auch die Diamatti-Pistolen machen jede andere fast obsolet.

Warzone und auch Call of Duty Black Ops: Cold War bewegen sich indes auf den Release der zweiten Season zu. Mittlerweile gelangen auch bereits erste Infohappen zu dieser ans Tageslicht. So gibt es Gerüchte zur neuen Map und auch dem Release-Datum.