CoD Warzone: Wenn ihr in der U-Bahn schießt, fährt der Zug nicht ab

Die U-Bahn ist die große Neuerung in Verdansk, wenn Season 6 von CoD: Warzone und Modern Warfare am 29. September aufschlägt. In der »Metro« treffen sich künftig Spieler des Battle Royale und kämpfen um Loot und einen Platz im Schnellzug.

Activision erklärte nun im Detail, wie das Metro-Feature funktioniert. Es gibt wichtige Eigenheiten, die Spieler beachten sollten. Wir setzen euch ins Bild. Zum Einstieg seht ihr hier eine Karte der U-Bahn von Verdansk:

Kein Geballer in der Metro

Nicht falsch verstehen: Ihr dürft euch gegenseitig die virtuellen Kugeln um die Ohren jagen, wie ihr es gewohnt seid. Das einzige Problem ist, dass die U-Bahn nicht losfährt, wenn an Bord oder zwischen Zug und Bahnsteigkante geschossen wird.

Somit müssen alle Gefechte in unmittelbarer Nähe des Zugs entweder pausiert, oder solange geführt werden, bis ein Sieger feststeht und wieder Ruhe herrscht. Erst dann setzt sich die Bahn in Bewegung.

Eine Rundfahrt um Verdansk

Die Metro-Strecke umspannt die komplette Map von Call of Duty: Warzone. Euer Zug hält an insgesamt sieben Stationen, die da lauten:

Verdansk International Airport

Lozoff Pass

Verdansk Center

Downtown Tavorsk District

Barakett Shopping District

Verdansk Train Station

Torsk Bloc

Die Stationen gleichen sich im Aufbau: So könnt ihr überall das gelernte Muster anwenden. Wenn es mal brenzlig wird und ihr die Flucht ergreifen müsst, haben mehrere Räume Leitern, die euch durch einen Schacht an die Oberfläche führen.

Intelligente Bahn

An allen Stationen auf der Map fahren regelmäßig Züge ab - und zwar in beide Richtungen. Beachtet daher, ob ihr mit oder gegen den Uhrzeigersinn um die Map rotieren wollt.

Bei der U-Bahn in CoD: Warzone ist besonders wichtig: Die Metro fährt nicht zu Stationen, die von dem schrumpfendem Zirkel erfasst werden. So will CoD: Warzone verhindern, dass ihr in den sicheren Tod fahrt. Sollte an einer Station bereits das Giftgas drohen, fährt die Bahn einfach zur nächsten sicheren Station weiter.

Der Tod lauert trotzdem, auch abseits der gegnerischen Squads. Wenn ihr auf den Schienen herumlauft, habt ihr logischerweise ganz schlechte Karten, sobald einer der zahlreichen Züge kommt.