CoD Warzone Season 1: Genaue Startzeit des Updates bekannt

Call of Duty: Warzone fängt nochmal ganz von vorne an, da es ab 16. Dezember nicht mehr Teil von Modern Warfare ist, sondern dann in Cold War integriert wird. Einiges ändert sich, weswegen Warzone großes Season-1-Update braucht.

Hier fassen wir kurz und bündig zusammen, wann ihr den Patch herunterladen könnt. Außerdem liefern wir die genaue Download-Größe auf dem PC nach, sobald sie bekanntgegeben wird.

Am Mittwoch, den 16. Dezember um 08:00 mitteleuropäischer Zeit soll der Download des Warzone-Updates beginnen. Dann müsst ihr nur den Battle.net-Launcher startet und Warzone beginnt unter dem Reiter von CoD: Modern Warfare automatisch mit dem Patchvorgang.

Aber was steckt überhaupt drin? In unserem extra Artikel lest ihr, auf was sich Warzone-Spieler mit dem Start der ersten Saison einstellen müssen:

Das Season-1-Update für CoD: Cold War startete bereits am 15. Dezember um 08:00 Uhr. Ihr könnt den Patch also bereits herunterladen, wenn ihr Cold War besitzt. Was die erste Season in Cold War für euch bereithält, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Solltet ihr beim Download eine viel zu langsame Datenübertragungsgeschwindigkeit beklagen, haben wir Tipps für schnellere Downloads bei Battle.net für euch parat.

Wie groß ist der Download?

Die genaue Download-Größe des Warzone-Updates ist noch nicht bekannt. Treyarch veröffentlichte lediglich die Größe des Cold-War-Patchs vom 15. Dezember, die auf dem PC rund 5 GB Daten umfasst.

Sobald auch für Warzone die Update-Größe des Season-1-Patchs feststeht, tragen wir sie nach. Ihr findet sie dann an dieser Stelle.

Warum der Kalte Krieg übrigens ein super Setting für Spiele ist, erklären euch Dimi, Micha und Steinwallen in unserem GameStar-Podcast:

Außerdem haben noch einen erklärenden Artikel zu CoD Cold War und Warzone für euch, falls ihr euch fragt, wie die neuen Inhalte überhaupt ins Battle Royale integriert werden. Keine Angst: Eure Waffen und Operator aus CoD: MW bleiben euch erhalten.