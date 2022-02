Mit einiger Verspätung steht Season 2 von Call of Duty: Warzone und Vanguard vor der Tür. Und hat wohl ein besonderes Feature eingepackt: gepanzerte Fahrzeuge und Motorräder! Wir sammeln in diesem Artikel alle bekannten Infos und glaubwürdigen Leaks. Natürlich lassen wir euch sofort wissen, wenn es neue Ankündigungen gibt, etwa zur Download-Größe.

Alle Infos zu CoD Warzone Season 2

Release: Wann startet Season 2 von Warzone?

Nach einer Verschiebung ist das neue Release-Datum der 14. Februar 2022. Falls ihr also noch nach Ideen für den Valentinstag sucht: Ein paar Runden auf Caldera sorgen bestimmt für romantische Stimmung.

Vermutlich dauert die 2. Season wie üblich etwa acht Wochen. Noch ist nicht bekannt, ob diesmal ein großes Mid-Season-Update ansteht, aber in der Vergangenheit war das zumindest üblich.

Größe: Wie groß wird der Download?

Dazu gibt es aktuell noch keine Infos. Season 1 war ein ziemlich dicker Download-Brocken, mit 40 GB oder mehr. Allerdings steckte darin auch die komplette neue Pazifik-Map Caldera und die ebenfalls neuen Vanguard-Spielmodi. Season 2 dürfte also wohl wieder etwas kompakter ausfallen. Alles Wichtige zur Karte lest ihr übrigens hier in unserem Guide:

2 0 Mehr zum Thema CoD Warzone: Alle wichtigen Orte auf Caldera erklärt

Map: Was ändert sich auf Caldera?

Die Entwickler haben bereits angedeutet, dass sich die Docks auf der Pazifik-Karte auf einige Änderungen einstellen sollten. Üblicherweise kommen mit jeder Season neue Orte auf der Map dazu – oder bekannte werden verändert. Zumindest war das mit Verdansk der Fall und auch Caldera wird sicherlich versuchen, hier für Abwechslung zu sorgen.

Laut Leaks von Dataminern soll uns ein besonderes Event »Search and Deploy« erwarten, bei dem es um gepanzerte Konvois, neue Bunker und Kampfgas geht. Details gibt’s dazu aber noch nicht.

Gameplay: Welche spielerischen Neuerungen kommen?

Neben dem angeblichen Konvoi-Event haben wir auch schon handfeste Infos: »Armored War Machines« werden in Season 2 auftauchen. Auf dem offiziellen Teaserbild ist ein Motorrad mit zwei Sitzplätzen zu sehen, im Hintergrund kann man Panzer erkennen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Neue Fahrzeuge: In Verdansk gab es ja bereits Motorräder und gepanzerte Trucks. Die kehren jetzt offenbar mit WW2-Anstrich zurück, allerdings ist unklar, ob all diese Fahrzeuge auch in Warzone landen oder möglicherweise nur im Vanguard-Multiplayer. Außerdem könnte es gut sein, dass ein passender Spielmodus Einzug hält, ähnlich wie Armored Royale aus vergangenen Seasons, bei dem ihr euren Truck bis zum bitteren Ende verteidigen musstet.

Neues Flugezeug: Laut Dataminern soll ein neuer Bomber mit vier Sitzplätzen den Himmel über Caldera unsicher machen, wie unter anderem CharlieIntel berichtet. Angeblich kann euer Squad damit zerstörerische Sprengsätze über der Insel abwerfen, was thematisch natürlich sehr gut zum WW2-Setting passen würde.

Iron Trials: Die beliebten Iron Trials sollen laut Leaks ebenfalls in Season 2 zurückkehren und auf Rebirth Island gespielt werden. In diesem Modus gibt es keine kostenlosen Loadout-Drops, euer Gesundheits-Balken ist größer, dafür regeneriert ihr viel langsamer.

Eine weitere angekündigte Änderung an den Loadouts sorgte dafür, dass ein Streamer Raven Softwares Logo auf seinem Allerwertesten verewigt hat:

2 1 CoD Warzone Update verpflichtet Streamer zu Tattoo auf dem Po

Waffen: Welche kommen neu dazu?

Leider haben wir auch dazu noch keine offiziellen Informationen. Wir rechnen aber wie üblich mit mindestens zwei neuen Waffen im Battle Pass, die aus dem 2. Weltkrieg stammen. Neue Operator und jede Menge Cosmetics sind ebenfalls garantiert, aber bisher noch nicht enthüllt.

Die Zukunft von Warzone: Erst kürzlich behaupteten mehrere bekannte und gut informierte Insider, dass CoD Warzone überraschend bald einen Nachfolger bekommen soll. Warzone 2 wird demnach ein ganz eigenes Spiel. Wie viele große Änderungen werden vorher wohl noch ins Battle Royale wandern? Bei uns bleibt ihr auf dem Laufenden.