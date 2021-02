Das Waffenarsenal von Call of Duty: Warzone wird bald um drei zusätzliche Meinungsverstärker aufgestockt. Neben der Sykov-Pistole kommen zudem das RAAL LMG und die CX-9 SMG ins Spiel. Beziehungsweise sind sie bereits im Spiel. Denn es ist bereits möglich, sie unter bestimmten Umständen schon jetzt zu nutzen.

So schaltet ihr Sykov, CX-9 und RAAL frei

Schon jetzt nutzen: Im Spec Ops Survival Modus des bereits 2019 veröffentlichten Call of Duty: Modern Warfare könnt ihr die Waffen bereits nutzen und sogar leveln. Allerdings nur im Offline-Modus - also in Survival-Matches gegen KI-Bots.

Alternativ habt ihr vielleicht auch einfach Glück: Das zeigt der Reddit-Nutzer RestlessGoats oder auch ModernWarzone auf Twitter, die die Sykov oder CX-9 in einem Plunder-Match von Modern Warfare oder in Warzone durch puren Zufall aus einem Waffenabwurf bekam.

Waffen-Herausforderungen schon verfügbar: Und auch wenn die Waffen selbst in Warzone nach wie vor nicht offiziell veröffentlicht wurden, könnt ihr sie ebenso schon jetzt über Waffen-Herausforderungen freischalten.

Dann habt ihr sofort Zugriff darauf, sobald sie letztendlich erscheinen oder könnt sie - wie bereits oben beschrieben - offline in Survival-Matches gegen Bots verwenden und sogar zu leveln. Für jede der Kanonen müsst ihr jeweils eine andere Aufgabe erledigen:

Sykov Pistole: Erledigt vier Gegner mit Pistolen in fünf Matches.

Erledigt vier Gegner mit Pistolen in fünf Matches. SMG CX-9: Erreicht zwei Longshot Kills mit einem SMG in fünf Matches.

Erreicht zwei Longshot Kills mit einem SMG in fünf Matches. RAAL MG: Erledigt fünf Gegner in sieben Matches mit einem LMG und der Scout Optic.

Das können die Waffen

Videos der Waffen im Einsatz tauchen bereits seit Dezember 2020 vermehrt im Internet auf. Die Community des Spiels geht bereits davon aus, dass die Neuzugänge für euer Arsenal überaus mächtig werden. Schon im Dezember ist übrigens Gameplay der drei Waffen geleakt:

Link zum Reddit-Inhalt

Sykov Pistole

Bei der Sykov handelt es sich um eine Pistole mit einem Magazin, dass ganze 27 Schuss umfasst. Per Attachments könnt ihr sie zudem vollautomatisch machen oder ihren Kugelvorrat auf 80 erhöhen. Es könnte zudem sein, dass ihr auch zwei von diesen zur gleichen Zeit nutzen könnt.

Der Reddit-Nutzer Ricoz_90 erklärt in einem Kommentar, der innerhalb eines Tages fast 200 Upvotes erreichen konnte, dass die Waffe wohl für viel Frust sorgen könnte.

"Vollautomatisch, 27 Schuss. Möglicherweise Akimbo. Ich kann das Stöhnen bereits hören."

Link zum Reddit-Inhalt

CX-9 SMG

Das CX-9 basiert auf der Scorpion die bereits aus anderen Call-of-Duty-Titeln bekannt ist. Standardmäßig ist die mit einem 32-Schuss-Magazin ausgestattet, dass ihr auf 42 Kugeln erhöhen könnt.

Link zum YouTube-Inhalt

RAAL MG

Das RAAL Maschinengewehr nutzt ein .338 Norma Mag mit 100 Schuss. Je nach Attachment ändert sich dieser Wert jedoch auf 50 beziehungsweise 150 Schuss.

Link zum YouTube-Inhalt

Kommen die Waffen mit Season 2?

Wann genau die Waffen ganz regulär im Spiel landen, ist aktuell noch unbekannt. Die Spieler gehen derzeit davon aus, dass das mit dem Start von Season 2 passieren wird. Garantiert ist das aber nicht. Genaueres werden wir spätestens am 24. Februar 2021 erfahren. Denn dann soll die nächste große Content-Ladung erscheinen.