CoD MW & Warzone: Spieler vermissen angeteaserte Inhalte für Season 5

Call of Duty: Modern Warfare und Warzone befinden sich mittlerweile in der sechsten Staffel. Doch einige Fans blicken derzeit zurück auf die fünfte Season und vermissen bestimmte Inhalte. So ist in einem Teaser-Bild ein Operator zu sehen, der es zumindest bisher nicht in das Spiel geschafft hat.

Darauf machte der Reddit-Nutzer Palmanusraht aufmerksam. Er postete das Bild, das einst auf die fünfte Season einstimmte und hob darauf einen deutlich erkennbaren weiblichen Operator hervor. Es handelt sich um die Figur, die ihr auch oben im Teaser-Bild zum Trailer sehen könnt.

Nun rätseln die Fans, wo die Dame abgeblieben ist. Über sie ist praktisch nichts bekannt, weder ihr Name, noch ihre Rolle. Bislang hat ihr Fehlen im Spiel aber noch nicht für viel Aufmerksamkeit gesorgt.

Weitere Inhalte fehlen

Inzwischen fiel manch einem auf, dass es sich bei der unbekannten Figur nicht um den einzigen ausgebliebenen Content handelt. So fehlen ein leichtes Maschinengewehr mit Munitionsgürtel, das ebenfalls auf manchen Screenshots abgebildet war und Skins aus dem Trailer.

Eine Theorie, die es in dem dazugehörigen Reddit-Thread gibt, besagt, dass das Model des Operators online kontroverse Äußerungen tätigte und deshalb entfernt wurde. Andere behaupten hingegen, dass sie nie als Charakter geplant war und stets nur für Promotion-Zwecke verwendet wurde. Letzten Endes erschien mit Season 5 überraschend Morte.

Von der Waffe und den Skins fehlt jedoch weiterhin jede Spur. Die Hoffnung einiger Fans ist, dass sie in einer späteren Season noch eingebaut werden.

Ereilt Season 6 ein ähnliches Schicksal?

Auch in einem Teaserbild zu Season 6 könnt ihr einen Operator erblicken, der sich aktuell noch nicht im Spiel befindet. Allerdings ist hier die Hoffnung noch nicht verloren.

Bei dem derzeit noch fehlenden Charakter handelt es sich um Griggs. Der könnte aber mit dem Mid-Season-Patch kommen, obwohl er derzeit nicht auf der Roadmap auftaucht.

Alle Inhalte, die ihr aktuell bereits in Staffel 6 spielen könnt, haben wir im oben verlinkten Artikel für euch zusammengefasst. Wir erklären euch die Neuerungen in Warzone und im Multiplayer-Modus, was die neuen Waffen und Operator können und sagen euch, wie es mit der Serie weitergeht.